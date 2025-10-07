David Broncano ha començat aquest dilluns 6 d’octubre una nova setmana a La Revuelta. El programa continua intentant superar les audiències de El Hormiguero amb tota mena de canvis i estratègies. Un d’ells i que és novetat per a la segona temporada a TVE, és afegir un petit tast d’un moment destacat del programa abans de col·locar la careta de la temporada i així atrapar els espectadors. Ara bé, qui s’ha quedat atrapat pels seus entrevistats ha estat Broncano. El presentador ha estat víctima d’una broma orquestrada pel seu convidat. Pel teatre ha passat el director de cinema Juan Antonio Bayona, però quan ja l’havia presentat i tot semblava correcte, s’ha adonat que qui hi havia assegut al sofà no era l’original, sinó el seu germà bessó.
Uns regals molt candents
Broncano ha presentat J.A. Bayona com si fos una visita normal i quotidiana. El públic, aliè a tot el que estava passant, ha vist com el suposat director feia entrega dels regals, unes màscares de terror que tots dos s’han posat al cap. El segon regal ha estat una capsa de preservatius. “L’altre dia vas dir que eres molt fogós així que t’he portat una caixa de preservatius, està començada, però estan gairebé tots”, ha explicat. La seva petició era que fes com amb la visita de Blanca Suárez -en què es va posar una mascareta facial- i que ara es posés el preservatiu. Evidentment, aquesta petició estava fora de lloc, però Grison no va dubtar a fer la prova i posar-se el preservatiu al cap en una escena surrealista.
Pensaba que Broncano se ponía siempre los regalos que traían los invitados. #LaRevuelta @filmbayona pic.twitter.com/FMHoEsTySw— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 6, 2025
La visita dels germans Bayona
La seva visita forma part de la promoció de la seva nova pel·lícula Vieja loca, que arribarà als cinemes aquesta setmana. El problema és que un cop han començat l’entrevista, Broncano ha rebut instruccions per l’orellera que hi havia una videotrucada d’última hora. Un cop han connectat s’han trobat amb J.A. Bayona entrant al teatre on es fa La Revuelta, disculpant-se perquè anava tard.
Tot plegat es tractava d’una broma orquestrada pels germans, J.A. Bayona i Carlos Bayona. Resulta que algun cop Broncano els havia confós i ara han decidit burlar-se i aprofitar l’avantatge de ser bessons per confondre el presentador. “Li he dit que arribava tard i que m’ajudés”, ha expressat el director de La sociedad de la nieve. “L’últim dia que ens vam veure em vas confondre i vas dir ‘ja no em confonc més'”.
Doncs resulta que ha passat un altre cop. “Què et vaig confondre? Però perdó, qui està parlant ara? Us heu mogut molt de pressa, com quan es remenen les cartes. Ja no sé qui és qui”, ha exclamat Broncano abans d’admetre que havia estat una bona broma.
🤝 Ante semejante vacilada, solo nos queda estrecharle la mano a Carlos Bayona por defender la broma tan bien hasta el final. Mis dieces. #LaRevuelta pic.twitter.com/2w6vTnchZ3— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 6, 2025
Al final David Broncano ha pogut continuar l’entrevista amb tots dos. El germà bessó de Bayona, Carlos Bayona, que és DJ, s’ha sumat a la broma per deixar en xoc el presentador. Tot plegat, una entrevista doble i molt divertida.