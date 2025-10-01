David Broncano s’ha convertit en un dels noms de l’actualitat. El presentador de La Revuelta encara la seva segona temporada a RTVE i continua omplint titulars amb les seves entrevistes esbojarrades i comentaris hilarants. La seva lluita per les audiències amb El Hormiguero és un dels grans monotemes, però la seva vida personal també ha començat a adquirir cert relleu mediàtic. El comunicador fa anys que surt amb Silvia Alonso, una actriu molt prolífica que aquesta temporada ha protagonitzat dues produccions molt ben rebudes. Una d’elles la sèrie de Disney+ Ladrones: La tiara de Santa Águeda, que protagonitza amb Álex Gonzalez, i recentment la nova temporada de la sèrie La Caza. És evident que tots dos estan triomfant i, per això, no estranya que hagin decidit ampliar el seu projecte vital amb unes inversions immobiliàries.
David Broncano i Silvia Alonso compren una nova propietat a Àvila
Ha estat Vanitatis qui ha tret a la llum aquesta informació, perquè la parella va adquirir fa un parell de mesos un habitatge unifamiliar a la província d’Àvila. Es tracta d’una zona molt propera a Madrid que els permet sortir de la rutina i el trànsit de la gran ciutat. De fet, no és la primera propietat que adquireix la coneguda parella al sud d’Àvila: és la tercera que compren en poc més d’un any. Quins detalls han sortit a la llum d’aquest nou habitatge? No els hi faltarà espai perquè la casa està dividida en dues plantes, més de 300 metres quadrats construïts i un terreny de 4.500 metres quadrats.
Les propietats de la parella
Segons la informació que ha arribat des de la citada revista, David Broncano i Silvia Alonso ja havien adquirit un habitatge i un solar l’any 2024 que està al costat de la nova casa. Així que ara per ara, “ja tenen més d’una hectàrea al sud de la província d’Àvila”. Es tracta d’una zona de natura i muntanya, un lloc idíl·lic per a una de les seves activitats d’oci que comparteix, les rutes i l’esport. Des de la seva residència podran accedir a espais com la serralada de Gredos o pantans com el de Burguillo. No ha sortit a la llum les xifres de la inversió, malgrat que El Economista xifrava que aquesta primera mansió que havia adquirit l’any 2024 oscil·lava en una inversió d’entre un milió i mig i dos milions d’euros.
El patrimoni del presentador de RTVE a Madrid
Més enllà d’aquestes inversions de parella, David Broncano també és propietari de dos àtics situats en un edifici madrileny del centre. Els va adquirir l’any 2021 que entre tots dos sumen més de 70 metres quadrats de terrassa i 170 metres quadrats d’espai. Sigui com sigui, sembla que la parella sap gestionar bé el seu patrimoni i amplia els seus projectes de futur.