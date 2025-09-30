Silvia Alonso s’ha convertit en una de les cares habituals de la televisió. L’actriu és una de les protagonistes de dues produccions que han sortit a la llum aquest any com Ladrones: La tiara de santa Águeda o la nova temporada de la sèrie La caza. El seu nom també ha sonat molt per la seva relació sentimental amb David Broncano, el presentador de La Revuelta. Més d’un cop han coincidit al programa de RTVE, generant moments i escenes molt divertides. Aquesta setmana ha passat per la cadena SER al programa Me pasa una cosa, on ha parlat de pors i fòbies i ha revelat la patologia que pateix arran de la seva fòbia a les agulles.
Quin problema pateix l’actriu Silvia Alonso per culpa de la por a les agulles?
La por a les agulles és una de les situacions més habituals i una fòbia que poden compartir moltes persones. “Aquesta por és a tota mena d’agulles que puguin penetrar en la teva pell, des que et treguin sang fins a posar-te una via”, apunta. Més enllà d’això, la por va una mica més lluny, és “com una fòbia a la invasió”. En el cas particular de l’actriu, es complica una mica per la síncope vasovagal. En aquesta entrevista ha explicat que això li passa amb proves invasives com pot ser la ginecòloga o revisar-se les cordes vocals.
¿Qué es un síncope vasovagal?— Cadena SER (@La_SER) September 30, 2025
Silvia Alonso explica en qué consiste y cómo le complica la vida. Igual lo has experimentado y no sabías qué era.https://t.co/WT8e71EwvJ pic.twitter.com/UQskJIsgj6
Què és la síncope vasovagal?
Tot i que en un principi aquestes proves te les podrien fer sota sedació, es realitza per via intravenosa i torna al cercle de por i fòbia per les agulles. Moltes persones es maregen o senten angoixa, però la seva reacció és molt diferent perquè pateix síncope vasovagal. “Perdo el coneixement, caic rodona allà on estigui. Se’m posen els ulls en blanc, tinc convulsions, tensió, em mossego la llengua, després estic dos dies vomitant… Jo mai m’he vist, però per com m’ho han descrit no deu ser una sensació agradable”.
Ara bé, una de les pràctiques que s’han de controlar habitualment per revisar la salut són les analítiques. Com ha fet per treballar aquesta por? Ha admès orgullosa que amb l’ajuda de la teràpia ha pogut superar una mica la por a aquesta prova. “Afirmo amb orgull que, després de molta teràpia, era el que més por em donava del món. La terapeuta em va ajudar a superar una mica amb això, encara que és una por que sempre estarà aquí, però la vas controlant”, confessa. Unes declaracions molt sorprenents que permeten conèixer una mica més la vida personal de l’actriu.