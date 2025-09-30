La Revuelta ha començat la seva setmana amb la visita de Mónica Naranjo. L’artista ha repassat algunes anècdotes personals, com la seva experiència sent presentadora de la primera temporada de La isla de las tentaciones o una de les sorpreses que es va endur quan va estar de viatge al Japó. Mónica Naranjo va traslladar-se al país nipó per gravar un dels episodis de la sèrie documental Mónica y el sexo. Allà va descobrir un element molt curiós que es podia comprar a les botigues de joguines eròtiques i que ha donat peu perquè Grison reveli una experiència surrealista amb la seva dona durant un viatge al mateix país.
Mónica Naranjo explica què va sorprendre-la més del seu viatge al Japó
Mónica y el sexo va ser un format en què l’artista viatjava a través de diversos països del món amb algun personatge famós per conèixer com les diferents cultures aborden el tema de la sexualitat. En el cas de la seva estada al Japó, el que va trobar dins les conegudes com a sex-shop va deixar-la ben parada. “Unes de les coses que em van cridar l’atenció és que hi havia als sex-shops una Candy, candy -una nina rossa amb els ulls blaus- d’1,50 metres, que la tenien com de mida real per practicar sexe”, ha explicat la cantant.
Parlant de les pràctiques sexuals i com es va sorprendre per la visió del sexe que tenien al país, Grison ha decidit compartir l’anècdota més surrealista que va viure amb la seva dona quan van viatjar al Japó. Tot i que el col·laborador de La Revuelta acostuma a mantenir la seva vida privada en un segon pla, a vegades comparteix algunes pinzellades o anècdotes inesperades. En aquest cas, explica que la seva parella rebia caramels pel seu físic. “A la meva xicota li regalaven xiclets perquè tenia els pits grans”, ha explicat davant la cara de sorpresa de David Broncano i Mónica Naranjo.
L’anècdota més surrealista de Grison
Resulta que quan estaven passejant, alguns homes i dones els aturaven per parlar amb ella i donar-li regals. “Venien pel carrer i li deien ‘Oh, natural boobies‘ (Oh, pits naturals), i ens donaven cerveses, xiclets…”. Davant aquesta afirmació tan surrealista, Broncano li ha preguntat si era veritat o es tractava d’una de les seves bromes habituals. Grison fins i tot ha exclamat que si calia, podia trucar la seva dona perquè corroborés la informació. “Però si són molt civilitzats!”, ha expressat Mónica Naranjo, també sorpresa per aquesta anècdota.
“Que sí, que arribaven tant homes com dones, ens deien això i se n’anaven a comprar-nos coses, ens donaven regals com si fóssim uns déus. Almenys trèiem cerveses gratis, allà eren molt cares”, ha insistit l’humorista.
D’on surt tota aquesta conversa?
Ara bé, d’on sortia tota aquesta conversa? David Broncano i Mónica Naranjo estaven parlant d’anime i sèries com Bola de Drac. El presentador de La Revuelta ha recordat que ell, tot i haver nascut a Jaén, de petit havia vist Bola de Drac en català a TV3. L’artista també ho havia seguit en català i han entonat tots dos junts part de la cançó de la sèrie.
Durant l’entrevista de @davidbroncano a @monicanaranjo a @LaRevuelta_TVE, tots dos han protagonitzat un momentàs entonant “Llum, foc, destrucció” de 'Bola de Drac Z'. Broncano ha recordat que, de petit, seguia la sèrie en català a través del satèl·lit. Això són referents. pic.twitter.com/qC1cfXsMOA— Doblatge en català (@DoblatgeCatala) September 29, 2025
“Quan escoltes la introducció de la sèrie en castellà, en haver-ho fet sempre en català, canvia moltíssim”, ha expressat l’artista. David Broncano ha posat en pràctica l’idioma demostrant que domina bé la llengua. Una entrevista que ha deixat moments molt destacats i divertits.