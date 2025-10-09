Els col·laboradors de La Revuelta són els encarregats d’omplir el programa de RTVE amb seccions abans de l’entrada dels convidats principals. Una de les que va aconseguir més reconeixement durant la primera temporada va ser Lalachus, una jove madrilenya, humorista i creadora de contingut que va convertir-se en una de les indispensables de la cadena. Tant és així que des de TVE van decidir fer tàndem amb ella i David Broncano per presentar les campanades i aquest estiu ha estat una de les copresentadores del Grand Prix amb Ramón García.
Ara bé, una de les primeres còmiques que van passar pel format durant la primera temporada va reduir progressivament les seves aparicions, portant els espectadors a preguntar-se si tornaria. A principis del mes de setembre sortia a la llum una informació que explicava que l’equip de Broncano havia deixat fora Valeria Ros per a la segona temporada, però en el programa emès aquest dimecres 8 d’octubre, ha reaparegut per donar totes les claus del seu suposat comiat.
Valeria Ros torna a ‘La Revuelta’ o no va marxar mai?
Les informacions que van sortir publicades abans de l’estrena de la nova temporada de La Revuelta exposaven que la col·laboradora havia quedat fora de la roda i fins i tot fa uns dies Grison feia broma amb un espai del teatre on es guardaven les coses que no es feien servir. “Dolent seria que no t’hi trobis allà dins Valeria Ros”, va expressar sense embuts.
Què hi ha de veritat sobre el seu comiat?
Al final del programa Valeria Ros ha aparegut per compartir la seva secció i parlar obertament del que ha passat aquestes últimes setmanes. Des que va començar la nova temporada encara no l’havíem pogut veure i segons les informacions compartides no s’esperava que tornés. “Està bé que algú destapi la caixa dels trons, jo també pensava que ja no sortiria més… Voleu safareig? Ho explico tot?”, ha començat dient la còmica.
Los invents que se han lanzado con el despido de Valeria Ros 😮💨 Cómo os gusta un buen clickbait y salseo #LaRevuelta pic.twitter.com/GSqF2yG8yV— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2025
Valeria Ros ha demanat que posessin el titular d’una notícia en què s’explicava que per a la nova temporada es prescindiria de les seves seccions. “L’únic canvi d’un programa d’access prime time de dilluns a dijous i l’únic que canvia és que jo marxo perquè guanyin audiència”, explica.
A més a més, fa unes setmanes, ell va passar pel FesTVal de Vitòria, però presentant la nova temporada de MasterChef Celebrity, en lloc de passar amb els companys de La Revuelta. Allà els periodistes van preguntar-li per aquest suposat comiat del programa. “Tothom em preguntava per què m’havien fet fora de La Revuelta. I jo, doncs a veure, aquests nois no m’han fet fora”, recorda. Per treure-li una mica de pes a tot plegat, ha decidit prendre’s amb humor el que ha passat. “A veure si ho calleu perquè m’acomiadi jo i no em pagueu l’acomiadament improcedent. És veritat que vaig ficar molt la pota, que mai t’he vist riure amb mi…“, ha confessat abans de rebre una disculpa del presentador. Sigui com sigui, sembla que hi haurà Valeria Ros per a una bona estona.