Los colaboradores de La Revuelta son los encargados de llenar el programa de RTVE con secciones antes de la entrada de los invitados principales. Una de las que consiguió más reconocimiento durante la primera temporada fue Lalachus, una joven madrileña, humorista y creadora de contenido que se convirtió en una de las indispensables de la cadena. Tanto es así que desde TVE decidieron hacer tándem con ella y David Broncano para presentar las campanadas y este verano ha sido una de las copresentadoras del Grand Prix con Ramón García.

Ahora bien, una de las primeras cómicas que pasaron por el formato durante la primera temporada redujo progresivamente sus apariciones, llevando a los espectadores a preguntarse si volvería. A principios del mes de septiembre salió a la luz una información que explicaba que el equipo de Broncano había dejado fuera Valeria Ros para la segunda temporada, pero en el programa emitido este miércoles 8 de octubre, ha reaparecido para dar todas las claves de su supuesto despedida.

Valeria Ros revela la verdad de su supuesto despido en ‘La Revuelta’ | RTVE

¿Valeria Ros vuelve a ‘La Revuelta’ o nunca se fue?

Las informaciones que salieron publicadas antes del estreno de la nueva temporada de La Revuelta exponían que la colaboradora había quedado fuera de la rueda e incluso hace unos días Grison bromeaba con un espacio del teatro donde se guardaban las cosas que no se utilizaban. «Sería malo que no te encuentres ahí dentro Valeria Ros», expresó sin rodeos.

Grison bromea sobre el supuesto despido de Valeria Ros en ‘La Revuelta’ | RTVE

¿Qué hay de cierto sobre su despido?

Al final del programa Valeria Ros ha aparecido para compartir su sección y hablar abiertamente de lo que ha pasado estas últimas semanas. Desde que comenzó la nueva temporada aún no la habíamos podido ver y según las informaciones compartidas no se esperaba que volviera. «Está bien que alguien destape la caja de los truenos, yo también pensaba que ya no saldría más… ¿Queréis chismes? ¿Lo cuento todo?», comenzó diciendo la cómica.

Los invents que se han lanzado con el despido de Valeria Ros 😮‍💨 Cómo os gusta un buen clickbait y salseo #LaRevuelta pic.twitter.com/GSqF2yG8yV — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2025

Valeria Ros ha pedido que pusieran el titular de una noticia en la que se explicaba que para la nueva temporada se prescindiría de sus secciones. «El único cambio de un programa de access prime time de lunes a jueves y lo único que cambia es que yo me voy para que ganen audiencia», explica.

Además, hace unas semanas, él pasó por el FesTVal de Vitoria, pero presentando la nueva temporada de MasterChef Celebrity, en lugar de pasar con los compañeros de La Revuelta. Allí los periodistas le preguntaron por este supuesto despido del programa. «Todos me preguntaban por qué me habían echado de La Revuelta. Y yo, pues a ver, estos chicos no me han echado”, recuerda. Para quitarle un poco de peso a todo, ha decidido tomárselo con humor lo que ha pasado. «A ver si lo calláis porque me despido yo y no me pagáis el despido improcedente. Es verdad que metí mucho la pata, que nunca te he visto reír conmigo…«, ha confesado antes de recibir una disculpa del presentador. Sea como sea, parece que habrá Valeria Ros para rato.