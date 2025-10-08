Esta temporada continúa la rivalidad entre los dos programas de prime time nocturno. La Revuelta y El Hormiguero se han convertido en una de las apuestas de entretenimiento televisivo que cada noche dividen a los espectadores entre las entrevistas de Pablo Motos y las conversaciones y situaciones surrealistas que llegan con David Broncano. Aunque sea una rivalidad que a menudo va ligada al mismo show del formato, es cierto que Broncano aprovecha para sacar el tema de las audiencias siempre que puede. De hecho, este martes 7 de octubre ha presumido abiertamente de una victoria in extremis contra el programa de las hormigas.

Los datos de audiencia se pueden medir a través de dos aspectos, por un lado, los espectadores totales, que son la cantidad de personas que ven el programa, y después el share o cuota de pantalla, el porcentaje de personas o hogares que ven un programa en un momento concreto respecto al total que tiene la tele encendida. Durante la emisión de este martes, el presentador andaluz sacó pecho de la milimétrica diferencia que los ha separado.

David Broncano ha aprovechado, una vez más, para hablar de las audiencias. Normalmente, bromea porque continúan detrás de su rival, pero ahora han analizado los resultados obtenidos en el programa del lunes. «Resumen técnico. Hay dos maneras de medir la audiencia, por espectadores totales o por porcentaje», explicó. «Muchos días ganamos en espectadores totales, pero en porcentaje siempre gana El Hormiguero. Por eso hace mucho tiempo que digo que lo importante son espectadores totales. Sin embargo, ayer El Hormiguero ganó en espectadores totales y nosotros en porcentaje. Por lo tanto, hemos ganado», estalló antes de ponerse a celebrar con el público.

«Para celebrar que somos el programa más visto que empieza por R», apuntó con sorna Ricardo Castella, acostumbrado a ver a Broncano aprovechando cualquier excusa para generar alboroto y jaleo. A pesar de su euforia, es necesario desglosar un poco más los datos para entender en qué momento ganaron.

Los datos de las audiencias paso a paso

Tal como publica verTele según los datos de Kantar Media, la empresa encargada de medir las audiencias en el ámbito estatal, los datos del lunes 6 de octubre fueron muy ajustados entre ambos programas. El Hormiguero consiguió un 14% de share y 1.656.000 espectadores. Por su parte, La Revuelta se quedó con un 13,8% de share y 1.631.000 espectadores. A simple vista no se entiende por qué Broncano celebra la victoria si sus cifras son ligeramente inferiores al programa de Antena 3. Ahora bien, fijándose en la franja horaria «de estricta coincidencia» entre ambos programas, que sería de 21:55 h a 23:13 h, La Revuelta consiguió un 14,1% de share y 1.663.000 espectadores, una décima por delante de Pablo Motos, que registró un 14% y 1.656.000 espectadores.

Sin embargo, el mismo medio ha compartido los datos del programa del martes y también hay sorpresa para el programa de La 1. La Revuelta ha registrado un 14,6% de cuota y 1.710.000 espectadores, por delante del programa de Pablo Motos que se ha hundido con un 12,9% y 1.517.000 espectadores con la visita de Jeremy Allen White. La segunda victoria consecutiva de la semana seguramente provoca una reacción desenfrenada en el programa de este miércoles. Sea como sea, siempre hay una buena excusa para celebrar en La Revuelta y darse una palmadita en la espalda, esperando que esta racha se mantenga.