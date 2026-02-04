David Broncano ha renovado el contrato con TVE y mantendrá La Revuelta en antena dos años más, una buena noticia a la que suma el considerable aumento de sueldo que ha conseguido. En las últimas horas, se ha hecho oficial el acuerdo al que ha llegado el presentador con la cadena pública española que no ha querido arriesgarse a que le llegara otra oferta antes de septiembre, que es cuando quedaba libre. Teniendo en cuenta que Atresmedia les ha robado a Marc Giró recientemente, podría ser que hubieran querido apresurarse a atarlo antes de que pudiera pasar algo similar.
Cabe recordar que, hace poco más de un año, su fichaje generó un auténtico terremoto dentro de la televisión pública con destituciones e, incluso, un Real decreto que impedía que volviera a pasar algo similar en el futuro. Ahora bien, eso no impide que el presidente pudiera renovar el programa y así lo ha hecho.
Tal como ha adelantado El Confidencial, el Comité de Compras de RTVE aprobó la renovación de David Broncano y La Revuelta el pasado diciembre. El programa está obteniendo buenas audiencias y, aunque no son tan altas como al principio, sí ha conseguido que la cadena dejara atrás el ridículo que estaba haciendo a esa hora cuando competía con Pablo Motos.
Con esta renovación por dos años, la cadena pública también se asegura de que su apuesta por La Revuelta continuará hasta finales de 2028 aunque hubiera un hipotético cambio de gobierno en las elecciones generales de 2027. De esta manera, blindan una de las decisiones más controvertidas -y más firmes- de esta directiva.
TVE pagará mucho más dinero a La Revuelta tras esta renovación
¿Y a cambio de qué? No quieren que David Broncano se marche a otra cadena y, por eso, lo han convencido con un aumento de sueldo considerable. Según las informaciones a las que ha tenido acceso El Mundo, el coste máximo del total de producción para las dos temporadas será de 31,5 millones de euros. Por tanto, han aumentado 1,7 millones de euros por temporada respecto al anterior contrato, que ya era muy elevado. Con todo, ahora el programa podrá gastarse hasta 98.611 € por episodio, unos 10.000 € más que en esta temporada. Se espera que aprovechen este aumento de presupuesto para hacer un aumento de sueldo al presentador y a su equipo, claro está, pero esta decisión queda en sus manos.
La idea sigue siendo que el programa se emita en falso directo de lunes a jueves, ya que han firmado por 160 capítulos por temporada, y que la duración de cada emisión sea entre 70 y 80 minutos como hasta ahora. Todo queda igual también en cuanto a la producción del programa, en manos de El Terrat, Mediapro y la productora propia de David Broncano.
Por lo que dicen, en el nuevo contrato se mantendrá la condición que permitiría a TVE despedirlos si no se llegara al mínimo de audiencia que marcaron. Durante la segunda temporada de esta renovación, podrían resolver el contrato unilateralmente si no se llegara a un promedio de 7,5% de share durante cuatro meses seguidos. En este primer año en antena han obtenido un promedio del 12,5% de cuota de pantalla en España, así que de momento tienen su lugar asegurado. Habrá que ver si mantienen la expectación a lo largo de dos años más.