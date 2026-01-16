RTVE ha escogido a Antonia Dell’Atte para promover en La Revuelta su nuevo programa, Decomasters, un reality de reformas con famosos donde la exmodelo italiana es una de las participantes. Probablemente, esta ha sido la sección que ha pasado más desapercibida durante la emisión del espacio presentado por David Broncano, teniendo en cuenta que Dell’Atte ha tomado bien el control del programa y ha hablado sin parar. Sobre todo, poniendo nombres sobre la mesa y cargando duramente contra Alessandro Lequio, Ana Rosa Quintana y buena parte de la prensa del corazón que durante años, asegura, la han tachado de ser una «mentirosa» respecto a las agresiones que ha denunciado contra su exmarido.

Justamente este 2025 Antonia Dell’Atte pudo celebrar una victoria contra el colaborador italiano después de que Mediaset pusiera fin a su contrato a raíz de la última entrevista de la italiana en El País. En esta conversación narró los presuntos malos tratos que habría sufrido cuando aún estaba casada con Lequio y ante la avalancha de reacciones, la cadena privada llegó a un acuerdo para despedirlo. En todo caso, sólo poner un pie en el escenario, Antonia Dell’Atte ha decidido tomar el control y poner las cosas muy difíciles para el presentador, que probablemente ha vivido una de las noches más complicadas de su carrera.

Las declaraciones más potentes de Antonia Dell’Atte en ‘La Revuelta’

Como decíamos, Antonia Dell’Atte ha sido la concursante seleccionada para promocionar Decomasters, un programa que llega el próximo lunes a TVE y que llevará a varias parejas de famosos a colaborar para decorar espacios en un concurso bastante divertido. Ahora bien, Broncano probablemente no se esperaba el huracán de información, show y declaraciones explosivas que ha soltado la italiana a una velocidad imparable. Ha cantado, ha bailado, ha roto las normas del programa regalando los peluches que tienen en el sofá para los espectadores del teatro y sobre todo, ha tratado su noticia más sonada sin ningún tipo de filtro. Dell’Atte ha hablado de los muchísimos años que ha estado callada, pero suponemos que ha llegado el momento de tratar estos temas de forma clara. «Qué bueno que las mujeres podemos tocar a los hombres y te dicen ‘tú me estás agrediendo’. A tomar por culo, con todo lo que habéis hecho vosotros, ahora os toca sufrir», ha lanzado la italiana ante la mirada atónita de Broncano, que no sabía todo lo que podía pasar.

Entre las ovaciones del público una voz se ha oído por encima de las otras exigiendo que diera un nombre. «¡Lequio!», ha exclamado ella antes de entrar profundamente en el tema. ¿Sus palabras? Una declaración de intenciones en toda regla. «No quería mencionar a Ana Rosa Quintana. De Lequio sí que podemos hablar, es un personaje público. Mi exmarido me ha hecho pública en España. Esto es un llamamiento a la justicia social. Yo no soy una víctima. He tenido que denunciar a un señor que trabajaba en otra cadena y me han dicho durante mucho tiempo que yo mentía. Yo he investigado sola, he hecho una lucha contra las injusticias y para apoyar a las mujeres«, ha declarado.

Antonia Dell'Atte: "Esto es un llamamiento de justicia social. He hecho una lucha contra las injusticias y para apoyar a las mujeres"

Sus quejas no han terminado aquí. Dell’Atte ha cargado también contra la prensa rosa, denunciando que «todos sabían que era un maltratador» y muchos «han sido cómplices que deben caer y caerán», ha declarado.

Las palabras contra Ana Rosa Quintana

Tampoco ha ahorrado unas palabras contra Ana Rosa Quintana. Todo el mundo conoce la buena relación que tiene con el colaborador, al menos, ella es la madrina de la hija de Lequio. ¿Qué ha dicho contra la presentadora de Telecinco? «Ana Rosa Quintana lo sabía, lo ha protegido y blanqueado durante 27 años. La justicia dirá la última palabra. Tú no puedes decir a una mujer que lo ha sufrido, acusarla de falsificar pruebas. ¿Lequio está fuera de la televisión? Sí. ¿Ha mentido a la audiencia? Sí. ¿Lequio ha dicho él mismo que es un maltratador? Sí. Yo he conseguido esto«, ha declarado con contundencia.

Una llamada con el abogado de Antonia Dell’Atte

No ha dejado títere con cabeza durante toda la entrevista. Antonia Dell’Atte ha tenido palabras para todos, incluso revelando cómo fue su encuentro con Julio Iglesias durante el programa ¿Qué apostamos?. Justamente la semana en que han salido a la luz las denuncias de dos extrabajadoras del cantante por presuntos abusos y agresiones, la presentadora italiana ha explicado que «obstaculizaron» su programa en el año 98. «Le dijeron a Julio Iglesias que no se acercara a mí. El señor Iglesias dijo que no quería estar a mi lado, porque le había llegado una llamada en la que le dijeron ‘si te presenta Antonia tú tienes que no estar a su lado. Me jodieron de todas las maneras, me jodieron y yo tenía que desaparecer», ha sentenciado sin pelos en la lengua.

Antonia Dell'Atte cuenta cómo fue su encuentro con Julio Iglesias en "¿Qué apostamos?"

Justamente durante la grabación del programa Antonia ha recibido la llamada de su abogado, una situación que les ha llevado a bromear con todo el asunto, admitiendo que ya puede ir preparándose para trabajar una vez salga su entrevista a la luz. «Te recomiendo que veas el programa de hoy», ha hablado Broncano con el abogado. Más que un programa de La Revuelta esto podría haber sido una escena de reality digno de una docuserie sobre la vida de Antonia Dell’Atte. Por ahora, habrá que ver qué pasará y si habrá reacciones de los personajes citados.