Jesús Vázquez es uno de los personajes de la semana desde que se confirmó que abandonaba Telecinco después de más de 25 años en su plantilla para poder fichar por TVE. Nadie esperaba que cargara contra la cadena de su vida en las primeras declaraciones que ha concedido sobre el tema, pero lo ha hecho y con mucha contundencia. Es por eso que había mucha expectación por escuchar qué decía en la entrevista en La Revuelta de este martes, su debut en la cadena pública de la mano de David Broncano.

«Después de muchos años, estoy aquí. Han sido tantos años, tantas cosas buenas, tanta carrera y tantos programas. ¡Libre, libre quiero ser!«, dijo en su entrada al plató que vino acompañada de muchos aplausos. Sobre el final de esta larga etapa, se limitó a decir que en diciembre terminó el último programa y se dio cuenta de que quería «un cambio»: «Mi contrato había acabado un poco antes, pero me puse al frente de Bailando con las estrellas por buen rollo«.

Como es tradición en el programa, el gallego le trajo un regalo. Pues se terminó enfadando cuando David Broncano tocó la llaga: «¿Qué son, cosas de Telecinco?«. Y Jesús se mostró visiblemente incómodo: «Deja ya el tema de Telecinco«. Pero el otro hizo caso omiso y continuó interrogándolo sobre cómo han sido sus últimos días allí. Desafortunadamente para él, la exestrella de la cadena privada se cerró en banda y no quiso dar más detalles.

Jesús Vázquez no vol parlar gaire de la marxa de Telecinco | TVE

La metedura de pata de Jesús Vázquez en la entrevista en La Revuelta

Un poco más adelante, Jesús Vázquez metió la pata cuando accedió a que David Broncano curioseara qué fotografías tiene en la galería de su teléfono. La cosa es que, en medio de esta recopilación, se encontró una captura de pantalla donde se destacaba la mala audiencia que ha hecho ¡Allá tú! en su regreso a Telecinco sin él. David Broncano, al verlo, quiso mostrarlo a cámara y Jesús se volvió a molestar: «No lo enseñes, es muy recochineo«.

Se sintió mal, ya que parecía que se estaba burlando de los malos números que ha obtenido Juanra Bonet como su sustituto. Avergonzado, Jesús Vázquez envió un mensaje de paz: «Basta, David, que esto tendrá consecuencias para mí. Que os vaya muy bien a todo el equipo, ánimos, lo digo de verdad. Amo este programa que me ha dado la vida y parte de mi programa es gracias a él».

De los pocos invitados que se atreve a enseñar la galería del móvil sin dudar un segundo #LaRevuelta @_JesusVazquez_ pic.twitter.com/HnvEzWjVbQ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 13, 2026

¿Cuánto dinero tiene Jesús Vázquez?

Como es habitual en el programa, David Broncano quiso que su invitado respondiera las preguntas clásicas sobre sexo y dinero. Jesús Vázquez no se mojó al respecto, pero sí que dejó caer información sobre el tema: «No te diré que estoy tieso porque he ganado mi dinero gracias a los muchos programas y a la mucha publicidad que he hecho, pero me ha costado mucho ganarlo. No tengo hijos ni nadie a mi cargo, así que sí que he hecho dinero».

Aun así, le juró y perjuró que no tiene «ni idea» de cuánto dinero tiene: «Te juro que no lo sé porque lo tenemos todo muy colocadito con inversiones aquí y allá. Mi marido invierte el dinero con mucha sabiduría y lo tenemos muy diversificado, así que no me quejo porque me ha ido bien».

Ha sido curioso que reconozca que ya sabe qué harán con todo su dinero cuando mueran. Y es que, desde hace unos años, tienen decidido que cuando falten los dos su testamento será solidario: «Todo lo que no gastemos en vida irá íntegramente para los refugiados porque yo soy embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas. Quiero devolverle a la sociedad todo lo que me ha dado«.

Posiblemente Jesúz Vázquez tenga dinero para hacer un gimnasio en casa a todos los que vean este vídeo. #LaRevuelta @_JesusVazquez_ pic.twitter.com/zW7rkK8L4J — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 13, 2026

Una entrevista curiosa que habrá gustado a los fans del mítico presentador, que inicia una nueva etapa lejos de la cadena que lo ha hecho crecer. De momento, tiene firmado el contrato como presentador del Benidorm Fest y, después, tiene en manos más proyectos en TVE: «En principio, ya tenemos varias cosas para empezar a preparar… pero no se pueden decir».