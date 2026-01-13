Nuevo movimiento en RTVE. Dani Rovira se une a la cadena pública española y presentará este 2026 un nuevo programa de humor semanal. La noticia llega pocas horas después de saber que Marc Giró deja TVE y se incorpora este año a La Sexta como conductor de un nuevo proyecto aún sin más información conocida. El actor protagonista de Ocho apellidos vascos regresa a La 1 y presentará Al margen de todo, un proyecto producido por RTVE y El Terrat que llegará «pronto», tal como ha anunciado la cadena. Este show de humor semanal ocupará la franja del prime time y estará formado por el actor junto a colaboradores del mundo de la comedia y la interpretación que pronto se irán descubriendo, si hacemos caso a la información ahora disponible.

La trayectoria de Dani Rovira en RTVE

Como decíamos, esta noticia ha llegado poco después de saber que Marc Giró cambiará la pública por la privada este 2026 para presentar un nuevo proyecto en La Sexta. El fichaje bomba de Atresmedia ha sido una sorpresa enorme, teniendo en cuenta que hacía pocos meses que el comunicador catalán había renovado con su Late Xou en RTVE tras muchas negociaciones. Justo cuando tiene que volver después del parón por las vacaciones de Navidad, este cambio pone en el aire cómo quedará la continuidad de su programa de entrevistas en La 1.

🚨 @DANIROVIRA se suma al patrimonio de rostros de @rtve.



💥 El cómico – una de las personas más queridas de la pantalla – presentará en @La1_tve el nuevo show de humor semanal 'Al margen de todo'. #RTVELaQueTuQuieres pic.twitter.com/6cuSdjAj1o — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 12, 2026

Los usuarios también han reaccionado a la noticia, con una buena parte de comentarios muy a favor del fichaje del actor y cómico andaluz. «Me alegro mucho», «Marc se va y llega Dani», «Dani, creo que la audiencia te adora, gracias por volver», han escrito en Instagram. Otros, sin embargo, son más escépticos. «Mira que me encanta Dani de siempre, pero los programas que ha hecho, nunca acaban de despegar ni de interesar…», «Si este todo lo que hace es lo mismo», dicen.

En todo caso, el fichaje de Dani Rovira llega en un momento de cambios y movimiento en las parrillas televisivas. El actor ya es una cara conocida de la cadena pública española donde ya ha participado en formatos como las series Historias para no dormir y presentando las dos primeras temporadas del programa de humor La Noche D en el año 2021. Además, fue el presentador de la gala de los Premios Goya entre los años 2015 y 2017. Los espectadores lo han visto últimamente en La Revuelta compartiendo anécdotas personales y surrealistas siempre desde el humor que lo caracteriza.

Dani Rovira vuelve a RTVE para presentar un nuevo programa de humor | Europa Press

Este fichaje llega en un momento de cambios y nuevas propuestas televisivas para intentar conseguir las audiencias. En el caso de RTVE, ¿cuándo se podría emitir Al margen de todo? De lunes a jueves la franja del prime time la ocupa David Broncano con La Revuelta, y quedan libres los viernes por la noche para incorporar este formato. En el caso del late night, con el parón de agenda de Andreu Buenafuente los jueves podrían ser un buen momento para emitir el programa. En caso de que las emisiones del Late Xou se terminen con el fichaje de Giró a La Sexta, habría que ver si los martes son una opción que valoran desde el ente público. Por ahora, habrá que esperar para saber más detalles.