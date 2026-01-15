El ‘Fanzone’ de TV3 para culés se estrella a pesar del ridículo del Madrid

TV3 -o el nuevo programa de Gerard Romero sobre el Barça, más bien- no han sabido aprovechar la derrota ridícula del Real Madrid ante el Albacete en el partido de la Copa del Rey que los enfrentaba. La programación había cambiado, este miércoles, y los televidentes más futboleros tenían la oportunidad de burlarse de su eterno rival en una emisión que había cambiado de día esta semana de manera excepcional. La audiencia que ha obtenido el Fanzone ha sido bastante discreta, por lo que hace pensar que algo falla si ni siquiera pueden aprovechar una oportunidad de oro como esta.

Su estreno, el jueves pasado, fue poco lucido con un 10,1% de share y 123.000 televidentes. Pero es que el cambio a miércoles ha funcionado aún menos, teniendo en cuenta que solo han alcanzado un 7,6% y 84.000 personas. No ha sido una modificación que respondiera a las cifras bajas, sino que era una manera de mantener el Gol a gol en el postpartido del partido del Barça, que jugará esta noche contra el Santander.

El Fanzone de Gerard Romero no ha sabido aprovechar la derrota histórica del Real Madrid y tampoco el tirón del Joc de cartes de Marc Ribas, que se emitía justo antes -y que también sufría por culpa de la emisión del partido en TVE, en su caso, ya que ha obtenido una cuota de pantalla del 15% que es bastante inferior a la que acostumbra a hacer normalmente-. Con todo, Gerard Romero les ha hecho perder el liderazgo de esta franja posterior al prime time que se lo lleva también TVE.

El Fanzone no ha hecho una audiencia muy buena | TV3

Gerard Romero no estará muy contento con los resultados que está obteniendo | TV3

TVE triunfa y es líder de la noche gracias al partido del Albacete contra el Real Madrid

El líder de la noche, entonces, ha sido la cadena pública española. TVE tenía los derechos para emitir el partido de Copa del Rey que enfrentaba al Albacete y al Real Madrid, un partido que aparentemente debía ser aburrido y que terminó teniendo un final de infarto. La derrota histórica del club merengue ha sido muy comentada, especialmente por los aficionados culés que se están burlando y con ganas. La emisión del partido en sí les hizo obtener un buen 17,1% de cuota de pantalla y 337.000 televidentes. A la misma hora, TV3 quedaba en segunda posición con Joc de cartes (15%). Y, después, otro reencuentro de La isla de las tentaciones se quedaba con el 8,7% de cuota de pantalla, mientras que la entrevista de El Hormiguero a Antonio Banderas bajaba hasta el 7,4%.

Y si analizamos la hora de emisión del Fanzone, a partir de las 23:15 horas, nos encontramos con que quedó en la tercera posición del ranking de los más vistos. Por delante, un programa de la Dra. Fabiola Jones con el 8,3% y, la plata fue para las aventuras de Roberto Leal en Edimburgo que regalaba un 7,9% a Antena 3.