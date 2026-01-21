Gerard Romero tiene el objetivo de cautivar a los culés con la emisión del nuevo Fanzone, un programa que analiza la actualidad del Barça y que se emite en el prime time de TV3. Las audiencias han sido bastante discretas en las dos primeras semanas de emisión, pero lo peor es que su creación parece haber enfadado a los profesionales del Consejo Profesional de la casa. En un comunicado sin precedentes que han compartido en X (el antiguo Twitter), cargan con mucha contundencia.

El Consejo Profesional de Informativos y Deportes de TV3 quiere mostrar su “malestar” y “perplejidad” ante los intentos de encaje del programa Fanzone por parte de la dirección: “Creemos que se han traspasado líneas rojas y nos vemos obligados a hacer estas consideraciones”, advierten. En primer lugar, lamentan que se haya “menospreciado” al departamento de Deportes con la decisión de contraprogramar “y apartar” el programa Onze para “beneficiar” el programa de Gerard Romero -que recuerdan que se trata de una producción externa-. “Consideramos que la dirección de la tele no ha respetado el criterio de los diferentes jefes de Deportes ni tampoco el trabajo de sus profesionales, generando un conflicto perfectamente evitable”.

En las últimas horas se comunicaba el movimiento de la parrilla al que se refieren, que el Onze pasará a emitirse en la madrugada cuando acabe la emisión del Fanzone que se mantiene en el prime time. La idea es que los televidentes más futboleros se enganchen y hagan una maratón con un programa tras otro, pero a los profesionales de la casa no les ha gustado mucho esta decisión. Fuentes de TV3 consultadas por El Món justifican el movimiento y recuerdan que las parrillas son «movibles» y deben «adaptarse a la actualidad» como se hace tantas otras veces. De hecho, esta misma semana no se emitirá el Joc de cartes porque hay partido de la Supercopa femenina y también el análisis del partido de Champions del Barça. Con el cambio del Onze, precisamente, buscan que ambos programas «se retroalimenten» y «no se pisen».

El Consejo Profesional de TV3 carga contra el programa de Gerard Romero

Con Fanzone, la parrilla de TV3 pasa a tener dos espacios sobre el Barça en la parrilla y desde el Consejo Profesional denuncian que esto “erosiona” el servicio público de la cadena y que supone un hecho “impropio” e “inverosímil” en una televisión pública. Y añaden, con contundencia, que la dirección ha incidido en una apuesta de “canal club” en el prime time que les parece “desmesurada” y poco justificada: “Está fundamentada en el todo por la audiencia y es muy poco compatible con nuestra misión de atender la diversidad”.

Lo que les preocupa es que se pueda cuestionar su modelo informativo, sobre todo por la coincidencia del Fanzone con las próximas elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona: “TV3 debe mantener una neutralidad plena durante este proceso, sin vínculos explícitos que puedan generar confusiones entre la audiencia o la discordia en los candidatos”.

Gerard Romero presenta el Fanzone, que ahora recibe las críticas del Consejo Profesional de TV3

Y el Consejo Profesional prosigue en un último punto en el que dejan claro que «no se puede modernizar el espacio empobreciendo«. Se ha justificado la creación del Fanzone como un intento de reconectar con los culés más jóvenes, pero creen que esto no puede ir en detrimento de otros criterios fundacionales de la cadena «tanto en cuanto a la calidad audiovisual de los formatos y los contenidos, como por la difusión de un buen catalán, cuestión del todo urgente y prioritaria en estos momentos».