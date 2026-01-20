TV3 no emitirá un nuevo capítulo de Joc de cartes este miércoles, sino que el programa quedará relegado a la próxima semana por culpa del fútbol. La cadena pública ha confirmado a El Món que la programación estará alterada esta semana porque dos partidos marcarán la actualidad de la noche.

En primer lugar, a las 19 horas, los telespectadores podrán ver el partido que enfrentará al Barça femenino contra el Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España. La cadena pública tiene los derechos y no desaprovechará la oportunidad de emitir un match que siempre les aporta muy buena audiencia.

Cuando termine el partido, emitirán el Telenotícies Vespre en su horario habitual. Y, entonces, si la franja de Joc de cartes está libre, ¿por qué no emiten Joc de cartes? Pues malas noticias para los fans del concurso gastronómico, que tendrán que esperar unos días porque el Barça masculino también juega mañana y, ante esto, TV3 ha optado por recolocar el Zona Champions a las 22:50 horas para hablar de ello. En su caso, juegan Champions contra el Slavia Praga y puede dar unos cuantos titulares después de la última derrota.

Esta semana no emitirán ningún capítulo de Joc de cartes | 3Cat

TV3 no emitirá Atrapa’m si pots ni Joc de cartes

Este miércoles será extraño para el telespectador habitual de TV3, que no podrá ponerse a prueba con las preguntas de Atrapa’m si pots y que tampoco podrán conocer nuevos restaurantes de la mano del equipo de Marc Ribas. No es una mala noticia para TV3 esta modificación, ya que les pone en bandeja una buena noche donde seguramente harán una cuota de pantalla muy alta.

Mientras que Joc de cartes ha obtenido un 16,7% y un 15,1% en las dos últimas emisiones, la retransmisión de los partidos del Barça femenino supera estas cifras -o, al menos, así lo ha hecho históricamente. De hecho, en la emisión del partido de Champions que las enfrentó al París el 17 de diciembre les hizo alcanzar un buenísimo 21,3% de share. O el 23% que superaron en noviembre gracias al partido contra el Chelsea, por ejemplo.

Así queda la parrilla de TV3 para la tarde y noche del miércoles 21 de enero

Con la parrilla diferente, intentarán compensar a la audiencia con una sobredosis de fútbol que siempre es sinónimo de buenas cifras de audiencia. A las diez de la noche, en su lugar, emitirán un APM? donde descubrirán una promo de Eufòria, donde darán a conocer a los cuatro conquistadores que quieren conseguir el corazón de Groenlandia en una nueva edición de L’illa de les temptacions.