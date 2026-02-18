TV3 emitirá esta noche, por fin, un nuevo capítulo de Joc de cartes. Los fans del concurso gastronómico de Marc Ribas comenzaban a estar molestos después de tantas semanas sin programa por culpa del fútbol. Los partidos de la Copa del Rey han movido toda la programación este último mes y los más foodies estaban huérfanos de programa desde el pasado 7 de enero. La expectación y las ganas de volver a ver las propuestas de restaurantes -y a los restauradores pelearse- son enormes. ¿Qué se sabe del programa de hoy? ¿A qué zona de Cataluña irán y qué tipo de comida buscarán?

Joc de cartes busca el mejor plato de guisante del Maresme

El equipo del programa se trasladará hasta el Maresme para analizar cuál de los restaurantes de la zona aprovecha mejor uno de los ingredientes estrella de esta zona, los guisantes. Este tesoro gastronómico da mucho juego, sobre todo en una comarca conocida por su huerta. ¿Cuál de los restaurantes elegidos sabe convertir este producto emblemático en un plato memorable?

La ruta comienza en Sant Andreu de Llavaneres, en el Mas Nadal, donde el encargado Albert Casado presumirá de esta masía del siglo XVII. El restaurante rinde homenaje a la cocina tradicional y su carta combina recetas clásicas con ingredientes locales de temporada. El viaje continuará en Mataró, en el Dale Steakhouse. David Torres, el chef y propietario, ha creado una carta muy atractiva que gira en torno a la carne de vaca, con la brasa y el trato cercano como puntos fuertes.

La tercera parada lleva el programa hasta el Catalans L’Ecològic, situado en plena naturaleza en el Parc de la Serralada Litoral. Aquí, el jefe de sala Esteve Parés, defenderá una cocina ecológica y de campo que elaboran con producto 100% catalán y de proximidad. Finalmente, se trasladarán hasta Premià de Dalt para probar la propuesta de La Nova Cisa. Este es el santuario de Laura González, propietaria y jefa de sala, donde conjuga tradición e innovación en una cocina que apuesta por la sostenibilidad, la calidad del producto y un estilo propio.

Vuelve Joc de cartes después de un mes sin programa | Instagram

¿Cuál de ellos elevará el guisante del Maresme al máximo nivel? La respuesta, en una entrega que llegará después de muchas semanas de incógnita sobre si podríamos ver capítulo o si también se cancelaría.