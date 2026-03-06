Joc de cartes será muy diferente la próxima temporada, ya que después de todos estos años cambiará de presentador. Será muy extraño ver el exitoso concurso gastronómico de TV3 con una cara nueva, pero Marc Ribas ha decidido dejar este trabajo y centrarse en su restaurante y otros retos profesionales. Ha habido muchos rumores alrededor de esta posible marcha y, finalmente, se ha sabido la verdad. Tal como han adelantado en el Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio y ha podido confirmar El Món, habrá un cambio después de nueve años.

Este verano, Marc Ribas estará al frente de los enfrentamientos entre restauradores en la versión veraniega tal como estaba previsto. Pero, a partir de la próxima temporada de otoño, a Marc Ribas solo se le verá en el primer capítulo cuando hará la entrega del mando a su sustituto. Desde 3Cat han hecho un casting que ha probado cómo quedaría esta segunda vida del programa con diferentes personajes y, finalmente, se ha decidido que la nueva cara del programa será Arnau París. Él será el próximo presentador, la elección más lógica teniendo en cuenta que él también es conductor de Cuines como su predecesor.

Este cambio de cromos puede aportar un aire nuevo, más fresco y juvenil a un formato que sigue gustando muchísimo. Esta misma semana, han alcanzado un buenísimo 21,3% que demuestra que el formato funciona. De hecho, solo hace falta recordar cómo se enfadó la gente cuando se supo que no habría emisión durante todo el mes de enero por culpa del fútbol.

Marc Ribas dejará Joc de cartes después de todos estos años siendo su presentador | 3Cat

Arnau París tomará el relevo de Marc Ribas en la nueva temporada de Joc de cartes

La rutina de tantas temporadas acaba agotando y, tiene sentido que el veterano Marc Ribas le entregue este relevo a una cara más joven, pero con experiencia haciendo televisión. Arnau París tiene un estilo que gusta, a quien muchos aprecian dentro de la casa. Es cocinero y buena estrella televisiva, con carácter y una manera de hacer divertida que puede hacer que el presentador acabe teniendo un papel más protagonista del que tenía ahora estos últimos años que se limitaba a probar los platos y hacer alguna observación puntual.

Arnau París será protagonista del nuevo Joc de cartes | Mireia Comas

De momento, no se sabe cuándo se producirá el cambio exactamente pero desde Catalunya Ràdio han dicho que habrá como una especie de transición en la que coincidirán los dos en el primer capítulo de la nueva temporada de otoño. En los primeros comentarios que han escrito los telespectadores al conocerse esta información hay sorpresa, pero también expectación: «Eh, pues creo que es quien encaja más«, «Me encanta«, «Ostras, para mí genial y un aire fresco«, «Me alegro muchísimo» o «No podía ser nadie más! ¡Gran elección!» es solo una parte del feedback superpositivo con el que se ha recibido este cambio de aires para el programa.

Ninguno de los dos presentadores se ha pronunciado al respecto aún, pero se trata de una buena noticia que promete una segunda vida al concurso más exitoso de la casa.