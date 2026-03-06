Joc de cartes serà molt diferent la temporada vinent, ja que després de tots aquests anys canviarà de presentador. Serà molt estrany veure l’exitós concurs gastronòmic de TV3 amb una cara nova, però Marc Ribas ha decidit deixar aquesta feina i centrar-se en el seu restaurant i altres reptes professionals. Hi ha hagut molta rumorologia al voltant d’aquesta possible marxa i, finalment, s’ha sabut la veritat. Tal com han avançat al Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar El Món, hi haurà un canvi després de nou anys.
Aquest estiu, Marc Ribas estarà al capdavant dels enfrontaments entre restauradors a la versió estiuenca tal com estava previst. Però, a partir de la pròxima temporada de tardor, al Marc Ribas només se’l veurà en el primer capítol quan farà l’entrega del comandament al seu substitut. Des de 3Cat han fet un càsting que ha provat com quedaria aquesta segona vida del programa amb diferents personatges i, finalment, s’ha decidit que la nova cara del programa serà l’Arnau París. Ell serà el pròxim presentador, la tria més lògica tenint en compte que ell també és conductor del Cuines com el seu predecessor.
Aquest canvi de cromos pot aportar un aire nou, més fresc i juvenil a un format que continua agradant moltíssim. Aquesta mateixa setmana, han assolit un boníssim 21,3% que demostra que el format funciona. De fet, només cal recordar com va enfadar-se la gent quan va saber-se que no hi hauria emissió durant tot el mes de gener per culpa del futbol.
Arnau París agafarà el relleu del Marc Ribas a la nova temporada de Joc de cartes
La rutina de tantes temporades acaba esgotant i, té sentit que el veterà Marc Ribas li faci entrega d’aquest relleu a una cara més jove, però amb experiència fent televisió. L’Arnau París té un estil que agrada, a qui molts s’estimen dins de la casa. És cuiner i bona estrella televisiva, amb caràcter i una manera de fer divertida que pot fer que el presentador acabi tenint un paper més protagonista del que tenia ara aquests últims anys que es limitava a tastar els plats i fer alguna observació puntual.
De moment, no se sap quan es produirà el canvi exactament però des de Catalunya Ràdio han dit això que hi haurà com una mena de transició en què coincidiran els dos en el primer capítol de la nova temporada de tardor. En els primers comentaris que han escrit els teleespectadors en saber-se aquesta informació hi ha sorpresa, però també expectació: “Eh, doncs crec que és qui hi encaixa més“, “M’encanta“, “Ostres, per mi genial i un aire fresc“, “Me n’alegro moltíssim” o “No podia ser ningú més! Gran elecció!” és només una part del feedback superpositiu amb què s’ha rebut aquest canvi d’aires per al programa.
Cap dels dos presentadors no s’ha pronunciat al respecte encara, però es tracta d’una bona notícia que promet una segona vida al concurs més exitós de la casa.