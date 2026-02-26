TV3 ha recuperat una de les seves joies de la corona, Joc de cartes, que aquesta setmana ha volgut tastar diferents propostes que explotessin la carxofa del Prat. L’emissió de dimecres ha agradat molt, si tenim en compte el bon 20,7% d’audiència que ha aconseguit amb una mitjana de 338.000 teleespectadors molt superior a la dels rivals. De fet, el concurs gastronòmic ha estat líder del prime time i a molta distància, ja que la segona classificada ha estat TVE amb un 8% molt baix per a La Revuelta.
En aquest Joc de Cartes hi ha hagut un restaurant molt superior als altres, com es demostraria a les puntuacions finals, i la confrontació entre els restauradors ha estat molt més suau que en altres ocasions. Després d’unes quantes entregues punyents, ja va bé una de més relaxada que permeti que els plats siguin els protagonistes. Encara que alguns creuran que, d’aquesta manera, perd part de la màgia… Sigui com sigui, podem analitzar tot el que va donar de si el periple de Marc Ribas pel Llobregat.
El restaurant Sukpa, a Molins de Rei, una opció d’excessos
La primera parada ha estat a Molins de Rei, al restaurant Sukpa, on la Montse Serrano ha presentat uns quants plats amb la carxofa com a verdura principal. En la inspecció del local, el Jordi i el Toni han filat molt prim. De fet, el primer d’aquests rivals ha passat el dit pel mural decoratiu d’una de les parets: “Jo hi passaria un drap”. A la cuina, han vist greix darrere la campana i han lamentat haver vist “poques” carxofes i “petites”.
Un cop a taula, els primers han agradat més o menys encara que no hi ha hagut cap opció que hagi entusiasmat. L’arròs negre estava molt pujat de sal, però l’excés també se l’han trobat en les postres perquè han coincidit que eren massa dolces. La restauradora ha estat la més bona de tots els participants, però això ho veuríem una mica més endavant.
La nota mitjana ha quedat baixa per culpa de dos suspensos que procedien d’un preu massa elevat i d’un servei deficient, ja que han trigat molt en servir els plats. Amb un 5,1 de mitjana, precisament suspenen amb un 3,7 i un 4,3 en aquestes categories. Les millors valoracions han estat per a l’espai i la cuina que empaten amb un 6 respectivament.
El Lolailo a Sant Feliu de Llobregat, flamenco i tapes grans
Álvaro Prades ha defensat el Lolailo de Sant Feliu de Llobregat, un restaurant amb taules antigues i estanteries de fusta en una cuina minúscula. No ha convençut gaire l’espai, però els primers tenien molt bona pinta i hi ha hagut alguna alabança. No obstant això, l’ingredient estrella no l’ha sabut aprofitar: “A la carxofa li faltava intensitat i tècnica”, han lamentat. S’han sentit crítiques a taula perquè creuen que els hi falten “personalitat”, de fet, i que semblaven més bullides que una altra cosa. Que les postres fossin comprades i sense gràcia creuen que ha matat el bon dinar que havien fet.
Aquest restaurant ha obtingut una nota mitjana d’un 5,7, així que aproven justet. La categoria especial de la carxofa, com ja era d’esperar, ha acabat suspenent amb un 4,3. Això sí, a totes les altres han acabat traient bens.
Can Baldiri de Sant Boi, un menú ple de carxofes a dins d’un camp de rugbi
A Sant Boi de Llobregat trobem el Can Baldiri, un restaurant situat a dins del camp de rugbi que defensa el seu cuiner Jordi Mera. Els contrincants han criticat que el menú hagi estat adaptat per guanyar el programa: “És gairebé impossible que en un menú diari tots els plats tinguin carxofa com aquest. Si no t’agrada, deus pensar que no saps què menjar”.
La inspecció ha generat debat d’opinions, però sí que aplaudeixen que estigui tot ordenat i que tinguessin carxofes molt grans. En aquesta experiència, les càmeres han vist una forta esbroncada a una de les cuineres per un error en el plat de carxofes… però no seria l’única. Ella ha acabat sent la protagonista indiscutible. Les racions? Enormes, tant que han dubtat que els ho surtin els números. Que li hagin servit paté i no fua ha generat crítiques i ha hagut de demanar perdó a taula, un altre error que l’ha enfurismat perquè els deixava en evidència.
El parmentier de carxofa tampoc no ha agradat, ja que s’hauria d’haver colat i no s’havia fet. La cambrera ha intentat justificar-ho davant dels rivals, però un cop a cuina ha escridassat tothom per un altre error. De la mateixa manera que també ha hagut de donar explicacions pel gelat d’AOVE al que li trobaven gust de taronja, tot un desastre. Les postres han estat el millor de tot l’àpat, això sí, mentre que el preu final els ha indignat. Que els hagi costat 15 € per cap no s’ho han acabat de creure: “No surten els números per enlloc”. El restaurant ha obtingut un 6 de valoració mitjana, amb l’espai i la cuina al capdavant amb un 6,7 respectivament. La pitjor categoria, la de la carxofa amb un 5.
L’hamburgueseria retro de la Bart Burger Gastronòmic de Sant Boi
I, finalment, ha arribat la proposta del Bart Burger Gastronòmic de Sant Boi. El seu propietari i xef, el Toni Romero, té un local retro amb una cuina oberta molt ben aprofitada per l’espai que té. L’aspecte dels plats els ha encantat, amb un emplatat “molt bonic”. Realment, les elaboracions han agradat i les presentacions estaven molt pensades.
Les hamburgueses eren grans i tenen bona pinta. Tots han gaudit de menjar amb les mans. Les postres els han encantat i, des de casa, ha semblat bastant evident que aquest era el millor concursant de la nit.
Després de les puntuacions dels rivals, aquest restaurador s’endú un 7,4 de nota mitjana que els situa còmodament en la primera posició. La millor valoració, el 8,3 amb què han premiat el menjar.
Una confrontació final molt suau a Joc de cartes
Quan els restauradors s’han reunit en la confrontació final, ben aviat s’han adonat que els altres havien puntuat a la baixa: “Les notes no quadren amb el que vam servir”. El Jordi ha posat notes molt baixes en comparació als altres, especialment a la Montse que ho ha valorat tot molt bé i amb bona fe. Quan ha sabut que l’havien posat un 6, s’ha alegrat perquè ja era el que s’esperava tenint en compte que havia comès errors. “Estan jugant o estan sent parcials amb el que van menjar? No ho sabrem”, ha lamentat ella quan ha vist que quedava en última posició.
Ha estat una confrontació final molt suau i sense gaire tensió, una emissió molt tranquil·la en la que el Bart Burger Gastronòmic s’ha acabat enduent la victòria com ja feien intuir els vots dels altres. Un guanyador absolut, això queda clar, en una entrega més descafeïnada que les anteriors.