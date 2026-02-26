TV3 ha recuperado una de sus joyas de la corona, Joc de cartes, que esta semana ha querido probar diferentes propuestas que explotaran la alcachofa del Prat. La emisión del miércoles ha gustado mucho, si tenemos en cuenta el buen 20,7% de audiencia que ha conseguido con una media de 338.000 telespectadores, muy superior a la de los rivales. De hecho, el concurso gastronómico ha sido líder del prime time y a mucha distancia, ya que la segunda clasificada ha sido TVE con un 8% muy bajo para La Revuelta.

En este Joc de Cartes ha habido un restaurante muy superior a los otros, como se demostraría en las puntuaciones finales, y la confrontación entre los restauradores ha sido mucho más suave que en otras ocasiones. Después de unas cuantas entregas punzantes, ya va bien una más relajada que permita que los platos sean los protagonistas. Aunque algunos creerán que, de esta manera, pierde parte de la magia… Sea como sea, podemos analizar todo lo que dio de sí el periplo de Marc Ribas por el Llobregat.

El restaurante Sukpa, en Molins de Rei, una opción de excesos

La primera parada ha sido en Molins de Rei, en el restaurante Sukpa, donde Montse Serrano ha presentado unos cuantos platos con la alcachofa como verdura principal. En la inspección del local, Jordi y Toni han sido muy meticulosos. De hecho, el primero de estos rivales pasó el dedo por el mural decorativo de una de las paredes: “Yo pasaría un trapo por aquí”. En la cocina, vieron grasa detrás de la campana y lamentaron haber visto “pocas” alcachofas y “pequeñas”.

Una vez en la mesa, los primeros platos gustaron más o menos aunque no hubo ninguna opción que entusiasmara. El arroz negro estaba muy salado, pero el exceso también lo encontraron en los postres porque coincidieron en que eran demasiado dulces. La restauradora fue la mejor de todos los participantes, pero eso lo veríamos un poco más adelante.

En el primer restaurant han fet diverses propostes amb la carxofa | TV3

La nota media quedó baja por culpa de dos suspensos que procedían de un precio demasiado elevado y de un servicio deficiente, ya que tardaron mucho en servir los platos. Con un 5,1 de media, precisamente suspenden con un 3,7 y un 4,3 en estas categorías. Las mejores valoraciones fueron para el espacio y la cocina que empatan con un 6 respectivamente.

El Lolailo en Sant Feliu de Llobregat, flamenco y tapas grandes

Álvaro Prades defendió el Lolailo de Sant Feliu de Llobregat, un restaurante con mesas antiguas y estanterías de madera en una cocina minúscula. No convenció mucho el espacio, pero los primeros platos tenían muy buena pinta y hubo alguna alabanza. No obstante, el ingrediente estrella no lo supo aprovechar: “A la alcachofa le faltaba intensidad y técnica”, lamentaron. Se sintieron críticas en la mesa porque creen que les faltan “personalidad”, de hecho, y que parecían más cocidas que otra cosa. Que los postres fueran comprados y sin gracia creen que mató la buena comida que habían hecho.

L’elaboració de la carxofa en el segon restaurant ha rebut crítiques | TV3

Este restaurante ha obtenido una nota media de un 5,7, así que aprueban justito. La categoría especial de la alcachofa, como ya era de esperar, acabó suspendiendo con un 4,3. Eso sí, en todas las demás acabaron sacando buenas notas.

Can Baldiri de Sant Boi, un menú lleno de alcachofas en un campo de rugby

En Sant Boi de Llobregat encontramos el Can Baldiri, un restaurante situado dentro del campo de rugby que defiende su cocinero Jordi Mera. Los contrincantes criticaron que el menú haya sido adaptado para ganar el programa: “Es casi imposible que en un menú diario todos los platos tengan alcachofa como este. Si no te gusta, debes pensar que no sabes qué comer”.

La inspección generó debate de opiniones, pero sí que aplauden que esté todo ordenado y que tuvieran alcachofas muy grandes. En esta experiencia, las cámaras vieron una fuerte reprimenda a una de las cocineras por un error en el plato de alcachofas… pero no sería la única. Ella acabó siendo la protagonista indiscutible. ¿Las raciones? Enormes, tanto que dudaron que les salieran los números. Que les hayan servido paté y no foie generó críticas y tuvo que pedir perdón en la mesa, otro error que lo enfureció porque los dejaba en evidencia.

La cuinera ha rebut unes quantes esbroncades | TV3

Les justificacions no han convençut als rivals | TV3

El parmentier de alcachofa tampoco gustó, ya que se debería haber colado y no se había hecho. La camarera intentó justificarlo ante los rivales, pero una vez en la cocina gritó a todos por otro error. De la misma manera que también tuvo que dar explicaciones por el helado de AOVE al que le encontraban sabor a naranja, todo un desastre. Los postres fueron lo mejor de toda la comida, eso sí, mientras que el precio final los indignó. Que les haya costado 15 € por cabeza no se lo terminaron de creer: “No salen los números por ningún lado”. El restaurante ha obtenido un 6 de valoración media, con el espacio y la cocina al frente con un 6,7 respectivamente. La peor categoría, la de la alcachofa con un 5.

La hamburguesería retro de la Bart Burger Gastronòmic de Sant Boi

Y, finalmente, llegó la propuesta del Bart Burger Gastronòmic de Sant Boi. Su propietario y chef, Toni Romero, tiene un local retro con una cocina abierta muy bien aprovechada para el espacio que tiene. El aspecto de los platos les encantó, con un emplatado “muy bonito”. Realmente, las elaboraciones gustaron y las presentaciones estaban muy pensadas.

Las hamburguesas eran grandes y tenían buena pinta. Todos disfrutaron de comer con las manos. Los postres les encantaron y, desde casa, parecía bastante evidente que este era el mejor concursante de la noche.

En aquest restaurant també fan hamburguesa de carxofa | TV3

Después de las puntuaciones de los rivales, este restaurador se lleva un 7,4 de nota media que los sitúa cómodamente en la primera posición. La mejor valoración, el 8,3 con que han premiado la comida.

Una confrontación final muy suave en Joc de cartes

Cuando los restauradores se reunieron en la confrontación final, pronto se dieron cuenta de que los otros habían puntuado a la baja: “Las notas no cuadran con lo que servimos”. Jordi puso notas muy bajas en comparación con los otros, especialmente con Montse que lo valoró todo muy bien y con buena fe. Cuando supo que la habían puesto un 6, se alegró porque ya era lo que se esperaba teniendo en cuenta que había cometido errores. “¿Están jugando o están siendo parciales con lo que comieron? No lo sabremos”, lamentó ella cuando vio que quedaba en última posición.

La confrontació ha estat molt descafeïnada respecte a altres setmanes | TV3

Ha sido una confrontación final muy suave y sin mucha tensión, una emisión muy tranquila en la que el Bart Burger Gastronòmic se acabó llevando la victoria como ya hacían intuir los votos de los otros. Un ganador absoluto, eso queda claro, en una entrega más descafeinada que las anteriores.