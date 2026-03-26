Joc de cartes buscaba el mejor restaurante de especialidad de Lleida y se encontró con buenos platos, calidad y unos concursantes que parecían ser muy amigos… hasta que se valoraron con exigencia y estrategia. Había ganas de la emisión de este miércoles después de tantas cancelaciones y eso se notó en la audiencia, que fue bastante buena. Con el 18,3% del share, TV3 lidera la noche gracias al programa de Marc Ribas que hizo casi 300.000 telespectadores de media. En esta ocasión, lo mejor fue que no se supo hasta el final quién ganaría porque las votaciones estaban muy empatadas. Tanto, que llegaron al punto de que tuvo que ser el plato estrella quien inclinara la balanza.

Tradición y calidad en el Amoca de Lleida

El Amoca de Joan Gómez forma parte de un grupo de 10 restaurantes, pero no deja de ser uno de aquellos con comida de toda la vida que dan importancia a los productos de proximidad. “El espacio es muy bonito, se nota que hay dinero y decoradores”, reconocieron los rivales cuando entraron. La cocina, sin embargo, la calificaron de “claustrofóbica” e “increíblemente justa”.

Una vez en la mesa, la única rival chica lamentó que se cocinen los caracoles: “Pobrecitos, recuerdo a mi madre diciéndome que los estaba matando mientras gritaban en la olla”. Más allá de la anécdota, todos destacaron que los platos tenían una presentación preciosa. Buena pinta y también buen feedback, aunque el steak tartar no fuera picante. El gerente aceptó las críticas, sorprendentemente, y ofreció un mea culpa por no haber preguntado el punto del picante o por haber picado demasiado su plato. Los segundos triunfaron: “Está todo muy bueno, aquí hay tradición”.

La cocina del primer restaurante, muy estrecha | TV3

La nota media ha sido de un 7, con las mejores notas para la comida y el precio. Le ha perjudicado el tamaño de la cocina, una categoría que obtiene un bajo 5,3.

El único restaurante peruano de Lleida, todo un acierto

El Limo Restaurant ha convencido a los rivales en cuanto a la estética del restaurante, que pega con la temática de este restaurante peruano. Que haya unos escalones en la cocina no ha gustado a Alfonso, quien ha encontrado pequeños errores por todas partes. Eso sí, la presentación de los platos ha sido “perfecta” según los contrincantes, así que un superpunto a favor. ¿La croqueta? “Bien hecha”. El resto de platos también han gustado con buenas combinaciones, hasta que uno criticó las patatas sosas y ella salió a justificarse. El punto discordante, un pulpo que gustó a todos excepto a uno de ellos.

El cebiche clásico ha sido todo un acierto | TV3

Con un 6,8 de valoración media, la comida y el servicio empatan con el 7,7. El precio no ha terminado de convencer, ya que se queda con un 5,7.

Un restaurante muy internacional, la sorpresa de la noche

El local del restaurante más internacional de Lleida gustó muchísimo a los rivales, como la cocina “gigante y muy bien equipada” a la vista: “Estoy sin palabras, aquí hay mucha pasta puesta”, dijeron. Eat the world propone una carta larguísima con platos de todo el mundo, lo que complica ofrecer un papel excelente.

Los otros aplaudieron la buena pinta de los platos, aunque se escucharon más críticas que en los anteriores restaurantes. El propietario alzó la voz porque considera que han ido a hacer daño. Cree que lo han visto como un rival fuerte y que, por eso, han sido más exigentes.

¿Qué les ha parecido el tercer restaurante? | TV3

Después de las valoraciones de los rivales, el restaurante se colocó en segunda posición con un 6,9. La cocina alcanza un buenísimo 8,7 de nota, mientras que la comida decepciona con solo un 6.

El restaurante de moda en la zona universitaria de Lleida

La última visita fue a la zona universitaria, donde criticaron que aquí ofrezca comida street food a precios muy baratos. ¿Las sillas? Frías. “Las fotos no me convencen”, dijo el más justo del programa. Creen que falta limpieza y ventilación en la cocina, de la misma manera que no les gustó ver todo congelado en el Tremola o que los camareros tengan que poner escaleras para servir los platos.

Comida de estudiante, estéticamente lo que esperaban de tapas y hamburguesas gordas: “He vuelto a los 22 años”. La carne, muy buena, aunque les cuesta creer que ofrezcan siempre vinos y carne de tanta calidad a este precio.

Las hamburguesas no han terminado de convencer | TV3

Con un 5,9 de media, lo mejor ha sido el 6,7 del precio mientras que el espacio aprueba justo con un 5.

La confrontación final descubre cómo se han votado entre ellos

El mejor valorado lamentó que esperaba más, pero reconoce que tiene una cocina pequeña: “Después de ver sus cocinas, que eran mucho más grandes, pues lo entiendo”. También la representante del Limo dejó claro que considera que se merece un poco más. Joan no esperaba tener notas más bien bajas y se mostró muy enfadado: “Margot tiene mucha estrategia, no está siendo 100% objetiva”.

Una de las concursantes ha sido más estratega | TV3

Con tres restaurantes separados por solo 0,1 puntos, las notas de Marc Ribas y el plato estrella han sido decisivas para terminar de decidir quién debía ser el ganador. El afortunado ha sido Limo Barcelona, que iba en tercera posición hasta las notas del presentador. Que ella haya sido quien ha puntuado más bajo no ha sido casualidad, aunque fue el medio punto de su cebiche “espectacular” quien le dio la victoria.