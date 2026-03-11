Marc Ribas dio mucho de qué hablar el verano pasado, cuando inició una cruzada a favor de la tortilla de patatas sin cebolla. En un vídeo de 3Cat que dio mucho de qué hablar, el presentador del Joc de cartes se mojaba en la clásica guerra entre defensores y detractores de la adición de este ingrediente a la mezcla. El chef tenía claro a favor de cuál de las dos posturas estaba porque, sorprendentemente, decía que pertenecía al colectivo de quienes prefieren preparar el plato sin cebolla: «¡Es claro, como debe ser! Es que la tortilla de patatas se llama tortilla de patatas. ¿Dónde has visto la cebolla, aquí? ¡En ningún lado! Tortilla-de-patatas», decía. ¿Lo que no esperaba? Que ahora, a traición, 3Cat hiciera un push en su aplicación que demuestra que no siempre ha pensado lo mismo.

Marc Ribas dejaba claro, el pasado mes de agosto, a qué equipo pertenecía | Instagram

Con motivo del día internacional de la tortilla de patatas, la cadena ha difundido un vídeo de Marc Ribas de 2016. El enlace lleva a la emisión de Cuines de hace ahora 10 años, cuando el cocinero enseñaba a los telespectadores cómo preparar una tortilla de patatas. Y, atención, en aquel momento la hacía con cebolla y la defendía con fuerza. «Vamos a cortar el puerro y la cebolla. A mí me gusta ponerle cebolla porque queda mucho más jugosa y, después, le pondremos el puerro porque además de la jugosidad le da un sabor así de cebolla un poco más suave».

De hecho, aseguraba que quería imitar la receta que había seguido un chef que le había entusiasmado con su tortilla de patatas: «Hoy haré una tortilla muy parecida a una que me comí en un pueblo de Cantabria, en Castrourdiales, donde un cocinero me dijo que fuera porque, si no, era uno de esos lugares donde no habría entrado nunca en la vida porque desde fuera no tenía un aspecto muy… Allí, la tortilla la hacían con cebolla. Así que, para mí, la tortilla con cebolla«, decía con contundencia hace una década.

El cambio de opinión de Marc Ribas, revelado por un push de 3Cat

La posición de Marc Ribas a favor de la tortilla sin cebolla genera debate

Claramente, ha cambiado de posición a lo largo de estos años. Los gustos se modifican, sí, pero ¿no es este un debate bastante cerrado? O perteneces a un equipo o al otro… en su caso, sin embargo, ha modificado su opinión aparentemente. En los comentarios de la publicación que hizo la cadena sobre este nuevo Marc Ribas del team sin cebolla, se generó un auténtico debate que demuestra que siempre genera mucho revuelo esta posición.

Algunos usuarios se posicionaban a favor suyo: “La tortilla de patatas sin cebolla siempre”, decía uno que pertenece a su equipo. En este sentido, otros decían “¡De patatas! ¿Dónde se ha visto la cebolla?” y “Nunca con cebolla“. Sin embargo, en este chat se generó todo un debate a favor y en contra. ¿La gran mayoría qué decía? Que sí debe llevar: “¿Tortilla de patatas sin cebolla, Marc? Ya no soy de tu equipo, lo siento”, “Pues yo siempre del team tortilla de patatas con cebolla” y “Con cebolla siempre”.

Marc Ribas presumía de la tortilla de patatas que había cocinado | TV3

Un push que ha dejado un poco en evidencia al chef y que ha hecho gracia a quienes destacan estos cambios de opinión repentinos de los famosos.