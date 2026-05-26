Marc Ribas dejará de presentar Joc de cartes la próxima temporada. El anuncio entristeció a los fans del concurso gastronómico de TV3, que llevan diez años viéndolo al frente. En una entrevista a El Món, el chef nos adelanta en primicia cómo será su despedida y qué planes tiene la cadena para hacer el cambio hacia Arnau París. Se sabía que será el terrassense quien presente la temporada de verano, pero ahora nos ha confirmado que también lo veremos en la siguiente que comenzará entre octubre y noviembre. En esta última tanda, eso sí, solo lo veremos en los primeros cinco episodios.

La idea para su final es «emocionante» y «muy chula«, según sus palabras, ya que le han propuesto experimentar una especie de revival con restauradores que han pasado por el programa en las temporadas anteriores. Todo, pues, con el objetivo de ver en primera persona si participar en Joc de cartes les ha ayudado realmente a revivir sus negocios. Lo han convencido con la posibilidad de visitar los mejores restaurantes de Barcelona, los de Girona, los de Lleida y los de Tarragona después de tanto tiempo: «Iremos al local donde fuimos hace seis años, por ejemplo, y allí podremos descubrir que han hecho un cambio exponencial». Para después, la cadena preparará un programa de despedida especial «y fantástico» de aquellos lacrimógenos; pero no han querido decirle cómo será para mantener la emoción.

Por lo tanto, de los 18 capítulos que tendrá la temporada, entre los cinco de verano y los trece de otoño, él continuará haciendo la mayor parte: «Presentaré los cinco de verano de siempre y los cinco primeros de la temporada de otoño-invierno. Es probable que el último capítulo de Joc de cartes conmigo no se emita hasta 2027«, nos confirma en primicia.

Aún faltan unos meses para ver la despedida de Marc Ribas en Joc de cartes | TV3

Marc Ribas explica por qué deja Joc de cartes

Después de toda una década en el programa, Marc Ribas nos sorprende cuando nos asegura que no lo echará de menos. Considera, humildemente, que ya no tiene «nada que aportar» después de tanto tiempo y que ha dejado de motivarlo porque considera que ya no es un «reto» para él como lo era al principio. No ayuda que los rodajes sean tan duros, además, hasta el punto que revela que el equipo que lo acompaña se renueva constantemente porque todos acaban marchándose después de dos años: «Son rodajes en exteriores muy duros, de muchas horas… soy el único que repite».

Pero es que también reconoce que cada vez le cuesta más «poner el freno» ante las rivalidades entre los restauradores que se ven allí, ya que cree que «no representan» al sector. Este programa le ha dado un aprendizaje «descomunal» en cuanto a los seres humanos, dice. El problema es que termina la temporada con la sensación de estar frenando los enfrentamientos «constantemente» y ha acabado cansado de tener esta responsabilidad: «Entiendo que se critique que haya tanta rivalidad en el programa, pero es que al mismo tiempo también se pide cada vez más enfrentamiento. El público quiere droga dura y creo que poner a Arnau al frente es una buena elección». El programa con él tendrá que cambiar «sí o sí«, nos dice, ya que Joc de cartes se ha construido con Marc Ribas y con su marcha también desaparecerán muchas de las cosas que aporta y muchos de sus frenos.

El cocinero tiene ganas de que llegue esta nueva etapa para el programa y nos asegura que no se perderá ningún capítulo porque tiene mucha curiosidad de ver cómo lo reconducen: «Quiero ver cómo se desarrolla Arnau porque es algo que nunca ha hecho y tenemos perfiles muy diferentes. Él tiene un estilo mucho más similar a la mayor parte de los telespectadores, más ligero y que hace recetas pim pam. Así que esta es una manera de poner a un telespectador más a jugar». De hecho, tiene claro que no habrá una caída de audiencia ni mucho menos.

Marc Ribas dejará Joc de cartes después de diez años como presentador | 3Cat

De esta entrevista, también podemos destacar que nos haya confirmado que continuará presentando Cuines y que también tiene sobre la mesa un posible programa nuevo. De momento, solo puede decir que se trata de un proyecto «grande» que le ayudaría a presumir de territorio y producto; pero que necesitaba dejar Joc de cartes si realmente quería hacerlo. Será más adelante cuando descubramos qué tiene entre manos.