TV3 no emitirá Joc de cartes esta noche, tampoco hoy, por culpa del fútbol. Los fans del concurso de Marc Ribas se quedarán con las ganas de ver un nuevo duelo gastronómico, ya que a las diez de la noche habrá APM? en su lugar. Y esto, para poder dejar espacio al Zona Champions a las once… que tiene como objetivo comentar todo lo que haya dado de sí el partido que enfrentará al Barça contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final. Será un partidazo y, ante esto, prefieren apostar por él porque saben que toda la atención estará en el campo.

No es la primera vez que se modifica la programación y que, con esto, se perjudica directamente a Joc de cartes. Esta ha sido su temporada más caótica, sin lugar a dudas, con más de seis cancelaciones que están alargando su emisión en el tiempo. Parece que esta edición nunca termine, pero es que el fútbol no les deja.

No habrá Joc de cartes esta semana y se sabe por qué | TV3

En el próximo Joc de cartes, el restaurante de Barcelona que no te puedes perder

La buena noticia es que, a priori, la semana que viene sí está prevista una emisión del programa que enfrenta a cuatro restauradores. Y, en esta ocasión, será un duelo muy interesante y también especial. El escenario será Barcelona y, la idea, encontrar el restaurante de la capital catalana “que no te puedes perder”. Para analizar las diferentes propuestas, contarán con la ayuda de cuatro representantes de prestigio. Para este programa especial, han seleccionado cuatro restaurantes de alta cocina que estarán defendidos por dos influencers gastronómicas y dos sommeliers.

La primera parada será en el Nobu Restaurant Barcelona, situado en el barrio de Sants, donde la sommelier y comunicadora gastronómica Meritxell Falgueras acompañará al equipo de este restaurante reconocido internacionalmente. Después, la furgoneta aparcará en el barrio de Les Corts, donde Marta Casals nos abrirá las puertas del legendario Restaurant Gaig que continúa apostando por la tradición de la cocina catalana con toques de innovación.

La tercera propuesta será l’Incorrecte, restaurante ubicado en Sarrià-Sant Gervasi y defendido por la comunicadora gastronómica Núria Domènech. Este proyecto apuesta por una cocina catalana modernizada, que respeta mucho el producto y la tradición, pero sin formalismos. Y, finalmente, en el barrio de Sant Antoni, el sommelier David Seijas acompañará al chef en la presentación del Jiribilla, un restaurante que fusiona la gastronomía mexicana con toques de cocina catalana, ofreciendo un estilo único y lleno de personalidad.