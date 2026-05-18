TV3 ha emitido un 30 Minuts muy esperado, el que analiza cómo ha sido el juicio y la cobertura del caso Pujol. Después de seis meses de vista oral y más de doscientos testigos, doce años después de la confesión del expresidente, el juicio está visto para sentencia. Desde el documental han querido hablar con periodistas y expertos que han reflexionado sobre qué impacto tendrá este juicio en su biografía política. ¿Cómo marcará la sentencia la trayectoria de uno de los políticos más relevantes del siglo XX en Cataluña?

Los televidentes han querido sintonizar el canal público para informarse sobre los detalles que les han podido pasar desapercibidos. Se ha hablado mucho, pero ¿qué han visto los periodistas que han seguido el juicio desde dentro? La noche de este domingo era la del análisis de los resultados de las elecciones de Andalucía, pero ni siquiera eso ha impedido que TV3 fuese el canal más visto. Con el 11,5% de share y 223.000 personas de media, los resultados han sido buenos para el documental.

En la competencia, como decíamos, un análisis sobre los resultados de las elecciones andaluzas que no ha interesado mucho en Cataluña. El especial que ha montado TVE ha obtenido un 8,1% de cuota de pantalla y el de Antena 3 ni siquiera entra al podio, ya que se han quedado con un bajo 5,2%. El debate en La Sexta, por su parte, se ha tenido que contentar con el 5%. Telecinco ha pasado de la política, como hace siempre, y ha emitido una nueva entrega de Supervivientes. Y eso les ha ido bien porque han subido hasta el 5,9% de cuota, así que nada mal en comparación.

TV3 ha sido el programa más visto de la noche gracias al 30 Minuts | 3Cat

30 Minuts vuelve a hacer líder a TV3 a pesar de la competencia

El 30 Minuts ha repasado los seis meses de vista oral de un juicio que ha quedado visto para sentencia. Que haya tantos interrogantes abiertos, sin embargo, hace que la expectación sea máxima. ¿La Fiscalía ha podido probar la acusación de máximos de que el dinero de Andorra proviene de comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones de obra pública? ¿La familia Pujol, los siete hermanos y la madre, eran una asociación ilícita, una organización criminal? Como resumen, se puede destacar que los periodistas que han seguido el caso durante estos seis meses han echado en falta un «empresario que tirara de la manta» o una «prueba concluyente«.

Todo el mundo buscaba detalles de la visita del expresidente a la Audiencia Nacional, con una gran expectación mediática. Entre los periodistas que han seguido el juicio, también el redactor de El Món Quico Sallés que ha sido entrevistado por el equipo del programa y ha compartido cómo ha sido su experiencia.

Quico Sallés ha participado en el documental del 30 Minuts | TV3

El fiscal mantiene la petición de penas de prisión para la familia Pujol (29 años para Jordi Pujol Ferrusola) y la acusa de operar como una organización criminal. Las defensas piden la absolución, sin embargo. Todavía habrá que esperar para que la sentencia se haga pública en los próximos meses.