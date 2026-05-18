El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
’30 Minuts’ lidera amb el cas Pujol en la nit de les eleccions andaluses
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
18/05/2026 10:10

TV3 ha emès un 30 Minuts molt esperat, el que analitza com ha estat el judici i la cobertura del cas Pujol. Després de sis mesos de vista oral i més de dos-cents testimonis, dotze anys després de la confessió de l’expresident, el judici està vist per a sentència. Des del documental han volgut parlar amb periodistes i experts que han reflexionat sobre quin impacte tindrà aquest judici en la seva biografia política. Com marcarà la sentència la trajectòria d’un dels polítics més rellevants del segle XX a Catalunya?

Et pot interessar

Els teleespectadors han volgut sintonitzar la cadena pública per informar-se sobre els detalls que els han pogut passar desapercebuts. Se n’ha parlat molt, però què han vist els periodistes que han seguit el judici des de dins? La nit d’aquest diumenge era la de l’anàlisi dels resultats de les eleccions d’Andalusia, però ni tan sols això ha impedit que TV3 fos la cadena més vista. Amb l’11,5% de share i 223.000 persones de mitjana, els resultats han estat bons per al documental.

A la competència, com dèiem, una anàlisi sobre els resultats de les eleccions andaluses que no ha interessat gaire a Catalunya. L’especial que ha muntat TVE ha obtingut un 8,1% de quota de pantalla i el d’Antena 3 ni tan sols entra al podi, ja que s’han quedat amb un baix 5,2%. El debat a La Sexta, per la seva banda, s’ha d’acontentar amb el 5%. Telecinco ha passat de la política, com fa sempre, i ha emès una nova entrega de Supervivientes. I això els hi ha anat bé perquè han pujat fins al 5,9% de quota, així que gens malament en comparació.

TV3 ha estat el programa més vist de la nit gràcies al 30 Minuts - 3Cat
TV3 ha estat el programa més vist de la nit gràcies al 30 Minuts | 3Cat

30 Minuts torna a fer líder TV3 malgrat la competència

El 30 Minuts ha repassat els sis mesos de vista oral d’un judici que ha quedat vist per a sentència. Que hi hagi tants interrogants oberts, però, fa que l’expectació sigui màxima. La Fiscalia ha pogut provar l’acusació de màxims que els diners d’Andorra provenen de comissions d’empresaris a canvi d’adjudicacions d’obra pública? La família Pujol, els set germans i la mare, eren una associació il·lícita, una organització criminal? Com a resum, poder destacar que els periodistes que han seguit el cas durant aquests sis mesos han trobat a faltar un “empresari que estirés la manta” o una “prova concloent“.

Tothom buscava detalls de la visita de l’expresident a l’Audiència Nacional, amb una gran expectació mediàtica. Entre els periodistes que han seguit el judici, també el redactor d’El Món Quico Sallés que ha estat entrevistat per l’equip del programa i ha compartit com ha estat la seva experiència.

Quico Sallés ha participat en el documental del 30 Minuts - TV3
Quico Sallés ha participat en el documental del 30 Minuts | TV3

El fiscal manté la petició de penes de presó per a la família Pujol (29 anys per a Jordi Pujol Ferrusola) i l’acusa d’operar com una organització criminal. Les defenses en demanen l’absolució, però. Encara caldrà esperar per la sentència es farà pública en els propers mesos.

TV3

Més notícies
Notícia: TV3 fa el millor abril en 8 anys
Comparteix
El 3Cat assoleix el rècord d'usuaris identificats en un sol mes
Notícia: &#8216;La gran pel·lícula&#8217; torna a TV3 amb un clàssic català convertit en western
Comparteix
El cinema reapareix en la seva franja tradicional un cop acabada la temporada d''Eufòria', amb el repte de recuperar el lideratge dels divendres que havia perdut el 'show talent'
Notícia: TV3 modifica la graella i torna a deixar els fans sense &#8216;Joc de cartes&#8217;
Comparteix
El futbol s’imposa i el gran perjudicat és el concurs de Marc Ribas una altra vegada
Notícia: ‘Zona Champions’ salva TV3 en un dia de baixa audiència per culpa del futbol
Comparteix
El programa esportiu ha estat l'únic que ha fet bones xifres en una nit marcada pel partit del Barça

Comparteix

Icona de pantalla completa