TV3 ha emès un 30 Minuts molt esperat, el que analitza com ha estat el judici i la cobertura del cas Pujol. Després de sis mesos de vista oral i més de dos-cents testimonis, dotze anys després de la confessió de l’expresident, el judici està vist per a sentència. Des del documental han volgut parlar amb periodistes i experts que han reflexionat sobre quin impacte tindrà aquest judici en la seva biografia política. Com marcarà la sentència la trajectòria d’un dels polítics més rellevants del segle XX a Catalunya?
Els teleespectadors han volgut sintonitzar la cadena pública per informar-se sobre els detalls que els han pogut passar desapercebuts. Se n’ha parlat molt, però què han vist els periodistes que han seguit el judici des de dins? La nit d’aquest diumenge era la de l’anàlisi dels resultats de les eleccions d’Andalusia, però ni tan sols això ha impedit que TV3 fos la cadena més vista. Amb l’11,5% de share i 223.000 persones de mitjana, els resultats han estat bons per al documental.
A la competència, com dèiem, una anàlisi sobre els resultats de les eleccions andaluses que no ha interessat gaire a Catalunya. L’especial que ha muntat TVE ha obtingut un 8,1% de quota de pantalla i el d’Antena 3 ni tan sols entra al podi, ja que s’han quedat amb un baix 5,2%. El debat a La Sexta, per la seva banda, s’ha d’acontentar amb el 5%. Telecinco ha passat de la política, com fa sempre, i ha emès una nova entrega de Supervivientes. I això els hi ha anat bé perquè han pujat fins al 5,9% de quota, així que gens malament en comparació.
30 Minuts torna a fer líder TV3 malgrat la competència
El 30 Minuts ha repassat els sis mesos de vista oral d’un judici que ha quedat vist per a sentència. Que hi hagi tants interrogants oberts, però, fa que l’expectació sigui màxima. La Fiscalia ha pogut provar l’acusació de màxims que els diners d’Andorra provenen de comissions d’empresaris a canvi d’adjudicacions d’obra pública? La família Pujol, els set germans i la mare, eren una associació il·lícita, una organització criminal? Com a resum, poder destacar que els periodistes que han seguit el cas durant aquests sis mesos han trobat a faltar un “empresari que estirés la manta” o una “prova concloent“.
Tothom buscava detalls de la visita de l’expresident a l’Audiència Nacional, amb una gran expectació mediàtica. Entre els periodistes que han seguit el judici, també el redactor d’El Món Quico Sallés que ha estat entrevistat per l’equip del programa i ha compartit com ha estat la seva experiència.
El fiscal manté la petició de penes de presó per a la família Pujol (29 anys per a Jordi Pujol Ferrusola) i l’acusa d’operar com una organització criminal. Les defenses en demanen l’absolució, però. Encara caldrà esperar per la sentència es farà pública en els propers mesos.