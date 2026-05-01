Els programadors de TV3 afronten avui un repte triple: recuperar el lideratge de la nit de divendres, amb un clàssic català convertit en western i en un dia festiu, que sempre implica un canvi d’hàbits. Tot això és el que implica el retorn de La gran pel·lícula a la seva franja habitual amb L’escanyapobres, film d’Ibai Abad basat en la novel·la homònima de Narcís Oller. Es tracta d’una coproducció de TV3 rodada el 2022 que ara s’estrena a televisió i que haurà d’intentar capgirar la complicada situació d’audiència que ha deixat Eufòria.
Recuperar el lideratge de divendres a la nit
El talent show català ha acabat fent perdre a la cadena de televisió pública el seu lideratge habitual en favor d’Antena 3, que regna en les nits de divendres amb Tu cara me suena. El programa que en la seva primera i segona temporada va ser un autèntic fenomen de masses, i que en la tercera va perdre pistonada, ha tingut resultats mediocres en la quarta entrega. Va perdre el lideratge el 27 de març –abans de l’estrena de Tu cara me suena– i ja no el va recuperar, ni amb la final de la setmana passada. Malgrat unes actuacions espectaculars i l’emoció que implicava saber qui guanyaria, no va poder passar d’una quota de pantalla del 14,3% (amb 184.000 espectadors de mitjana), més de quatre punts per sota del rotund 18,6% (207.000 espectadors) d’Antena 3.
Una història més vigent que mai
En aquest context aterra aquesta nit L’escanyapobres, un títol que reuneix els requisits habituals de les pel·lícules que es programen a TV3 quan hi ha cinema a les nits: cintes comercials de qualitat i amb possibilitats de reunir la família davant de la pantalla sense avorrir ningú. En aquest cas, a més a més, es tracta d’una pel·lícula catalana i que revisa un clàssic de la literatura del país, amb actors com ara Mireia Vilapuig, Àlex Brendemühl i Laura Conejero en el repartiment. L’aposta de convertir en un western la història de l’usurer que foragita una família d’una masia –que connecta amb la crisi de l’habitatge actual– és del director, Ibai Abad. Com diverses generacions de catalans, va llegir la novel·la de Narcís Oller quan estudiava batxillerat i fa uns anys adonar-se que el que s’hi explica era més vigent que mai. “Vam decidir convertir-lo en un western perquè hi tenia l’ànima amb l’arribada del tren a un poble que no ha tingut mai contacte amb el capitalisme”, va explicar Abad durant el rodatge.
La història se situa a finals del XIX. La protagonista, que es diu Cileta viu amb el seu pare i el seu germà petit en una masia de terres poc productives. Al poble, arriben el ferrocarril i un usurer, que acaba apoderant-se de la casa. I a partir d’aquí, la vida del poble i la vida de la noia, en tots els sentits, es capgira. Només una frase com a mostra: “Fica’t al llit del meu marit, no et fiquis en els meus negocis”.
L’escanyapobres serà el primer dels films que els espectadors de TV3 podran veure a La gran pel·lícula dels divendres el que queda de primavera i l’inici d’estiu, fins que canviï la programació per a les vacances.