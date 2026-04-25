Aina Machuca guanya ‘Eufòria’ en una final d’actuacions espectaculars
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
25/04/2026 10:12

Eufòria ja té guanyadora de la quarta edició. Els teleespectadors han decidit, amb el 63% dels vots, que era l’Aina Machuca qui es mereixia endur-se el premi i entrar a formar part de la història del concurs musical de TV3. Aquesta era una final igualada i justa, segurament la millor de tots els anys, amb les tres concursants factibles de ser una triomfadora justa. Sí que és cert que les apostes es debatien més entre l’Aina i la Monique, qui ha acabat en segon lloc. Un factor que ha esdevingut clau? La tria de les cançons, ja que l’Aina ha sabut escollir millor i això l’ha acabat ajudant a convèncer els indecisos.

Analitzem tot el que ha donat de si una final d’actuacions espectaculars que no ha aconseguit ser líder d’audiència, ja que ha quedat quatre punts per sota de Tu cara me suena (14,3% de la cadena catalana vs 18,6% d’Antena 3). Ni tan sols la curiositat per saber qui s’enduia l’estatueta ha estat prou per convèncer els teleespectadors… que, això sí, han aplaudit el nivell de la gala a través de les xarxes socials.

Aina Machuca, la guanyadora de la quarta edició d'Eufòria - TV3
Aina Machuca, la guanyadora de la quarta edició d’Eufòria | TV3

Les actuacions de l’Aina Machuca, tot un espectacle

Aquells qui hem vist l’edició sencera teníem clar que la guanyadora més justa era l’Aina Machuca. La concursant de l’Ametlla del Vallès és la concursant 360 que tant desitjaven: balla d’una manera espectacular, trepitja fort l’escenari i també té una veu preciosa.

Les millors interpretacions de l’any han estat seves, de la mateixa manera que també ella ha protagonitzat els millors moments de la final. Ha triat molt bé les cançons, ja que fer-ne una de moguda de Christina Aguilera i una de calmada de Dagoll Dagom li ha servit per acabar de demostrar que és una aspirant rodona i més que completa. Senzillament espectacular, s’ha passat el joc. Més enllà de tots els premis que li aporta ser la guanyadora del concurs, s’ha confirmat que també ella posarà veu a la cançó de l’estiu de 3Cat que han avançat amb un petit fragment que demostra que té molt bona pinta.

La Monique, segona classificada d’aquesta quarta edició d’Eufòria

El dubte era si acabaria guanyant l’Aina Machuca, la concursant més completa, o la Monique. En el cas de la concursant de Nou Barris, molts van atrevir-se a pronosticar que acabaria sent ella la guanyadora… ja a la primera gala. És qui més ha destacat des del principi, amb una potència de veu inigualable. És una bèstia a sobre de l’escenari i passarà a la història per això, només l’ha perjudicat fer una versió de salsa en la segona votació de la nit que no l’ha deixat enlluernar tant com la seva companya. Té el poder i l’autoritat, però no ha estat suficient.

La Monique no ha triat cançons tan bones com la seva companya - TV3
La Monique no ha triat cançons tan bones com la seva companya | TV3

El tercer lloc, per a una Tura que ha volgut gaudir

La Tura sospitava que el duel de debò aniria entre les seves dues companyes i, davant d’això, ha pres la decisió de deixar la competició de banda i sortir a gaudir. Això s’extreu de l’arriscada decisió que ha pres, la de triar la cançó més fluixa -amb diferència- de la nit. Era la que li permetia sortir a donar-ho tot sense expectatives, acompanyada de la seva banda i amb el somriure més sincer. No hi ha hagut sorpresa i l’audiència l’ha seleccionat com la tercera classificada, però el seu pas pel concurs ha estat dels millors.

La Tura ha gaudit de l'última actuació al concurs - TV3
La Tura ha gaudit de l’última actuació al concurs | TV3

El jurat i els coaches canten en una actuació hilarant

La gran final havia començat amb una actuació grupal increïble, però un dels moments més comentats ha arribat amb l’aparició dels coaches, el VAR musical i els membres del jurat a l’escenari. En els altres anys ja havien fet riure els teleespectadors amb una actuació divertida, quan cadascun d’ells escullen un dels temes dels exconcursants i l’interpreten a la seva manera. Les tres finalistes els han valorat un a un i ha acabat sent una de les escenes més hilarants. L’estrella? Jordi Cubino i el seu I’m sexy and I know it, evidentment.

Amb tot, una final molt bona que ha agradat i que tanca una edició que potser no serà recordada com la més vista… però sí com una de les de més nivell i espectacle.

