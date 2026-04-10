TV3 emetrà, aquesta nit, la primera semifinal d’Eufòria i fa pinta que serà una gala molt potent. En primer lloc, perquè hi haurà una doble eliminació. I un altre atractiu? Que, per primera vegada, sentirem els aspirants cantar en duets. Després de l’aturada de Setmana Santa, el concurs musical dels divendres torna amb un element per resoldre. L’últim programa va acabar amb una sorpresa enverinada per a les dues nominades, quan els van dir que se sabria qui era l’expulsada després d’aquests dies de descans. Un regal enverinat en tota regla, ja que s’han hagut de preparar dues cançons que potser no arriben a cantar.
La mecànica serà la següent. El primer que faran serà comunicar quina de les concursants continua al programa, la Daniela o l’Aida. Aquella que hagi obtingut més vots no ho tindrà tot guanyat, però, ja que haurà d’interpretar la seva cançó setmanal i podran tornar a posar-la en la zona de perill en cas que no ho faci bé. I quin tema sentirem a qui hagi guanyat el duel? Fins que arribi l’alba d’Els Catarres com a solista i, For good de Cynthia Erivo i Ariana Grande en el duet amb la Clara.
Els aspirants s’han hagut de preparar dues cançons, però tenen la bona notícia -sobretot la Monique, que les ha patit- que no hauran de fer segones veus. En aquesta ocasió, els exconcursants d’aquesta edició tornaran a trepitjar el plató per encarregar-se d’aquests cors.
Quines cançons sentirem a la primera semifinal d’Eufòria?
Més enllà de les eleccions que han fet per a les nominades, quines cançons sentirem en aquesta gala? Pel que fa a les actuacions en solitari, podem destacar el que promet ser un dels grans moments de la nit quan la Monique canti Rehab d’Amy Winehouse. La Tura, per la seva banda, es farà seva Si vens de Ja t’ho diré. I l’Oliver, que ve de ser favorit, tindrà el repte de sortir de la seva zona de confort amb Baile inolvidable de Bad Bunny.
La Clara va estar a la zona de perill i, ara, intentarà salvar-se’n amb Rhythm of the night de Valeria Andrews a Moulin Rouge. L’Aina Machuca, que va salvar-se de la nominació gràcies als companys, pujarà a l’escenari amb l’encàrrec de posar veu a Voilà de Barbara Pravi.
I els duets? Tenim el de la Clara amb la nominada salvada i un altre molt potent, quan l’Aina Machuca i la Tura es posin en la pell de dues dives com Beyoncé i Shakira per cantar Beautiful liar. El tercer duo de la nit, el que ajuntarà les veus de l’Oliver i la Monique per defensar una romàtica Die with a smile de Bruno Mars i Lady Gaga.