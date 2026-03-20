Eufòria afegeix emoció a aquesta edició amb més novetats. A la gala d’aquesta nit, els teleespectadors de TV3 veuran una votació poc convencional que pot donar molt de joc. I és que, per primera vegada, seran els concursants els qui prendran les decisions. Tots ells hauran de ser estrategs, ja que decidiran quina ha estat la millor actuació de la nit i qui es mereix estar a la zona de perill. Si divendres passat vam saber què opinava el públic gràcies a la gala dels teleespectadors, ara coneixerem quin és el participant més estimat pels companys i qui gaudeix de menys simpatia. O realment seran neutrals i votaran exclusivament en funció de l’actuació?
Els teleespectadors van triar l’Aina Machuca com la preferida de la setmana passada i, des d’aquesta situació privilegiada, ha preparat el tema Televisió de Sexenni i Miki Núñez. No és fàcil defensar una cançó del presentador tenint-lo allà davant, una pressió afegida que pot posar-la nerviosa.
Quines cançons interpretaran en la novena gala d’Eufòria?
Els teleespectadors van col·locar els concursants per ordre de preferència i això va saber quin és el rànquing de més estimats. L‘Aina Machuca ocupava la primera posició, mentre que la Monique va guanyar la medalla de plata. Aquest divendres, la de Nou Barris cantarà One way or another de Blondie. I el Lluís, el tercer més votat? Per a ell han escollit El fin del mundo de La La Love You, el que pot fer d’allò més bé.
L’Aida està contentíssima perquè, després de ser l’afortunada de la gala de relleu, ara també sap que ha estat la quarta més aplaudida des de casa. Aquesta setmana, tornarà a demostrar que es mereixia ser la repescada quan ho doni tot amb un tema tan complicat com Set fire to the rain d’Adele.
A l’altra cara de la moneda, ens trobem els asprirants que van quedar a la part baixa de la llista. És el cas de la Clara, que té entre mans Midnight sun de Zara Larsson. I d’ella a la Tura, l’encarregada d’interpretar un dels pocs tema en català de la nit que és El vestit d’en Pascual de Guillermina Motta i Hidrogenesse. L’Oliver, que passa de preferit a nominat en una autèntica muntanya russa, cantarà Que bonic de Vítor Arbelo.
I, finalment, podem destacar el repte que té davant la Daniela. Ella va jugar-se l’expulsió, així que arribarà amb els ànims baixos, però intentarà canviar la tendència en la que ha entrat últimament ofert un bon paper a sobre l’escenari amb Diva de Dana Internacional. Una gala amb actuacions d’estils molt diferents que pot deixar moltes escenes a comentar.