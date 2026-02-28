El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Indignació a ‘Eufòria’: expulsió injusta i molta controvèrsia amb el preferit
La sisena gala d’Eufòria ha vingut calenteta. Les decisions del jurat han fet enfadar molt l’audiència, en aquesta ocasió, amb una expulsió clarament injusta i un preferit que segurament no s’ho mereixia. TV3 volia millorar l’audiència respecte a divendres passat, en el qual van perdre el lideratge per segona setmana consecutiva. El Desafío els va guanyar per sis dècimes per diferència però, ara, la cadena pública ha remuntat per sorpresa i han obtingut un bon 15,6% de share que suposa un augment de 2,4 punts de cop. El programa d’Antena 3 s’ha quedat amb un 11,7%, així que s’ha girat la truita. I la cosa podria millorar encara més la setmana vinent perquè han confirmat que serà la gala de relleu, on els teleespectadors podran decidir quin dels expulsats volen que torni a participar en aquesta edició i això sempre genera molta expectació.

Les nominacions del jurat fan enfadar els teleespectadors

Si parlem de la gala en si, podem destacar que una vegada més hi ha hagut moltes queixes pel canvi de jurat. En aquesta ocasió, les crítiques contra ells han estat carregades de fúria per la nominació de la Noa i de l’Oliver. Ell, que havia estat preferit la setmana passada, ha canviat de registre i els professionals han considerat que havia abaixat el nivell. Es mereixia anar a la zona de perill? Segurament no, així que els coaches han dit la seva i l’han salvat perquè no s’imaginen el concurs sense ell.

La Noa s’ha jugat l’expulsió contra el Lluís Oliveras, sorprenentment, que havia agradat molt amb la seva versió de Summer of’69. En el seu cas, l’ha castigat el VAR musical per les segones veus que havia fet als seus companys. Que pogués marxar després de fer un tema que li quedava com un guant no s’ha entès en absolut.

Però és que la Noa tampoc no hi pintava res, allà, ja que ho havia fet molt bé amb l’Alejandro de la Lady Gaga. El jurat ha considerat que li aniria bé un toc d’atenció perquè creuen que “ha tocat sostre”, però realment es mereixia marxar per haver-se “estancat”, segons ells? La indignació ha estat màxima perquè és, sense cap mena de dubte, la concursant amb més personalitat i millor teatralitat a sobre de l’escenari.

El 65% dels vots han volgut que fos la Noa qui marxés, així que als fans només els queda l’esperança que pugui ser ella la repescada de la setmana vinent per recuperar-la en aquesta edició.

Indignació a les xarxes socials per la decisió de l’expulsió

La decisió no ha agradat gens a les xarxes socials, que han tret fum perquè troben totalment injust que s’hagin jugat l’expulsió dos concursants que clarament no s’ho mereixien. Hi ha concursants molt pitjors a dins, una opinió unànime si llegim els tuits: “Em sap tan greu que les decisions totalment desencertades d’un jurat i una organització sense criteri homogeni ens hagin fet escollir entre dos dels millors concursants… I queda Arian de favorit? És surrealista“, lamenten. “No entenc i és surrealista que marxi la Noa i encara estiguin concursant l’Arian i el Gerard. Perdoneu, però no s’està premiant l’excel·lència“, diuen d’altres sense por d’assenyalar.

I també hi ha teleespectadors enfadats que arriben a acusar el programa de fer tongo: “No sé pas per què fan que l’audiència s’involucri si ja tenen decidits i redactats els finalistes“. En el mateix sentit, un altre d’irònic: “Té més criteri l’entrega de punts d’Eurovisió que les nominacions d’avui”.

Les altres actuacions de la nit, amb només un preferit

El jurat només ha premut el botó de preferit una vegada i ha estat per premiar l’Arian. Des de casa no s’acaba d’entendre per què els agrada tant, quan no és ni de bon tros un dels millors d’aquesta edició. L’afavoreix ser el germà de l’exconcursant Valeria? Ell ha estat el primer a seure en el tron del preferit i també l’únic, ja que ningú no l’ha fet fora d’allà. La cançó que havia interpretat era Festuk, molt fora de la seva zona de confort. Se l’ha vist gaudir moltíssim, però vaja… les alabances del jurat han semblat molt exagerades en comparació al que han fet els altres.

Pel que fa a les altres actuacions, podem destacar el bon paper que ha ofert la Tura amb una veu preciosa i una versió molt diferent de l’original de l’Alicia Keys, No one. Amb molta delicadesa i la Clara Luna acompanyant-la al piano, tot ha encaixat en una actuació “acaparadora” que es mereixia ser escollida com la millor de la nit. L’Aina Machuca ha ofert tot un espectacle amb una coreografia digna de professional, però el jurat ha considerat que això havia anat en detriment de la seva veu: “Heu de ser estrategs i no has escollit un to encertat, se’t sentia la veu estrident”.

No ha estat la millor nit per a la Daniela, que canta molt bé però se l’ha vist molt forçada. La Monique ha sortit de la seva zona de confort i ha fet una bona interpretació de Mireu com va, mireu com ve; però s’ha trobat a faltar veure-la presumir de veu com altres vegades. I el Gerard? A ell l’ha tocat fer exercici a l’escenari, perquè l’han posat a pedalejar en directe mentre feia una versió molt dolça de Bicicletes de Blaumut. No ha connectat gaire amb la cançó i tampoc no ha brillat, però l’han salvat directament. I, finalment, cal destacar que la Clara s’hagi atrevit amb el portuguès i hagi fet ballar tot el plató amb Samba do Brasil. El millor de l’actuació? Quan ha ensenyat un pas de ball al jurat.

3Cat demana perdó per un tuit sobre Eufòria parcialment en castellà

I també podem comentar l’allau de crítiques que hi ha hagut cap a 3Cat per la publicació d’un tuit que apareixia parcialment en castellà. El community ha barrejat els dos idiomes en el post que pretenia alabar l’actuació del Lluís i, evidentment, la xarxa els ha deixat verds. Ràpidament han esborrat el tuit, però la captura ja corria per la xarxa i han acabat demanant perdó: “Durant l’emissió d’Eufòria hem publicat per error un tuit parcialment en castellà. Tots els nostres tuits són sempre en català i segueixen un procés de correcció lingüística. En aquest cas, s’ha activat per error un mecanisme automàtic de traducció. Lamentem l’error i estem revisant el circuit de publicació per evitar que es pugui repetir“.

L’excusa no ha convençut, una taca en una gala que clarament ha deixat l’audiència bastant enfadada.

Hi ha hagut decisions controvertides i les actuacions d'aquest divendres han estat pitjors que les de les anteriors setmanes
TV3 emetrà la cinquena emissió del concurs musical amb l'esperança de recuperar la bona audiència
L'audiència ho decidia tot en la gala al revés, però això no ha impedit que Antena 3 fos la cadena més vista de la nit
TV3 ha emès la tercera gala del concurs dels divendres, que ha tingut dues preferides i una expulsió emocionant

