Eufòria arriba a la sisena gala d’aquesta edició amb un objectiu clar, recuperar el lideratge que han perdut. La gala dels divendres havia estat històricament seva, però El Desafío d’Antena 3 ha superat TV3 les últimes dues setmanes. Els coaches han posat de la seva part i avisen que aquesta serà una de les gales “més complicades”, ja que han volgut posar els concursants contra les cordes i han hagut de treballar de valent. Els temes que han escollit per a ells? Reptes majúsculs. Qui parteix amb avantatge és l’Oliver, qui fos escollit com el preferit de la setmana passada. En el seu cas, li han posat a les mans Let me love ya de Siderland. Repetirà al tron?
Qui millor ho té, però, és l’Aina Machuca. Ella que ja té experiència com la més bona d’una nit podria petar-ho aquesta nit gràcies al tema que han seleccionat per a ella. La concursant més potent a sobre de l’escenari pot fer-ho d’allò més bé, perquè li permeten posar-se a la pell d’una diva com Madonna per cantar Vogue. Una altra actuació de la que, segurament, parlarem molt? La de la Tura, que cantarà el hit d’Alicia Keys No one.
Si se seguís el mateix patró que a la gala anterior, els concursants salvats que completarien la llista serien la Clara, el Gerard i la Daniela. Quins temes interpretaran? La primera convertirà el plató en una festa amb Samba do Brasil de Bellini. El Gerard, per la seva banda, pujarà a l’escenari amb l’objectiu d’encisar el jurat amb la seva versió de Bicicletes de Blaumut. I la Daniela presumirà de veu en una cançó en català d’Al•lèrgiques al polen com és Carinyu meu–
Els concursants que no volen repetir a la zona de perill d’Eufòria
La setmana passada, va haver-hi quatre concursants que van passar-ho especialment malament perquè el jurat els va enviar a la zona de perill. És l’exemple del Lluís Oliveras, que va estar a punt de ser l’expulsat. En aquesta ocasió, intentarà deixar aquesta mala ratxa enrere i intentarà fer una bona interpretació de Summer of’69 de Bryan Adams. La Monique va ser nominada per culpa de les segones veus, el que espera que no torni a repetir-se per tercera vegada, però tampoc no pot oblidar la seva cançó principal. Aquest divendres, té un gran repte perquè li ha tocat un tema que la fa sortir de la seva zona de confort, el de Núria Feliu Mireu com va, mireu com ve.
L’Arian, per la seva banda, vol demostrar que han fet bé de salvar-lo i ho donarà tot amb Festuk de Markos amb K. I la Noa? La concursant amb més personalitat d’aquesta edició cantarà per Lady Gaga amb Alejandro. Tot això i més en una sisena gala que els fan esperen amb moltes ganes.