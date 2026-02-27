Eufòria llega a la sexta gala de esta edición con un objetivo claro, recuperar el liderazgo que han perdido. La gala de los viernes había sido históricamente suya, pero El Desafío de Antena 3 ha superado a TV3 las últimas dos semanas. Los coaches han puesto de su parte y advierten que esta será una de las galas «más complicadas», ya que han querido poner a los concursantes contra las cuerdas y han tenido que trabajar duro. ¿Los temas que han escogido para ellos? Retos mayúsculos. Quien parte con ventaja es Oliver, quien fue elegido como el favorito de la semana pasada. En su caso, le han puesto en las manos Let me love ya de Siderland. ¿Repetirá en el trono?

Quien mejor lo tiene, sin embargo, es Aina Machuca. Ella que ya tiene experiencia como la mejor de una noche podría petarlo esta noche gracias al tema que han seleccionado para ella. La concursante más potente sobre el escenario puede hacerlo de maravilla, porque le permiten ponerse en la piel de una diva como Madonna para cantar Vogue. ¿Otra actuación de la que, seguramente, hablaremos mucho? La de Tura, que cantará el hit de Alicia Keys No one.

Si se siguiera el mismo patrón que en la gala anterior, los concursantes salvados que completarían la lista serían Clara, Gerard y Daniela. ¿Qué temas interpretarán? La primera convertirá el plató en una fiesta con Samba do Brasil de Bellini. Gerard, por su parte, subirá al escenario con el objetivo de encantar al jurado con su versión de Bicicletes de Blaumut. Y Daniela presumirá de voz en una canción en catalán de Al·lèrgiques al polen como es Carinyu meu.

Los concursantes que no quieren repetir en la zona de peligro de Eufòria

La semana pasada, hubo cuatro concursantes que lo pasaron especialmente mal porque el jurado los envió a la zona de peligro. Es el caso de Lluís Oliveras, que estuvo a punto de ser el expulsado. En esta ocasión, intentará dejar esta mala racha atrás e intentará hacer una buena interpretación de Summer of’69 de Bryan Adams. Monique fue nominada por culpa de las segundas voces, lo que espera que no vuelva a repetirse por tercera vez, pero tampoco puede olvidar su canción principal. Este viernes, tiene un gran reto porque le ha tocado un tema que la hace salir de su zona de confort, el de Núria Feliu Mireu com va, mireu com ve.

L’Aida fue la expulsada de la quinta gala de Eufòria | TV3

Arian, por su parte, quiere demostrar que han hecho bien en salvarlo y lo dará todo con Festuk de Markos con K. ¿Y Noa? La concursante con más personalidad de esta edición cantará para Lady Gaga con Alejandro. Todo esto y más en una sexta gala que los fans esperan con muchas ganas.