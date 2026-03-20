Eufòria añade emoción a esta edición con más novedades. En la gala de esta noche, los telespectadores de TV3 verán una votación poco convencional que puede dar mucho de sí. Y es que, por primera vez, serán los concursantes quienes tomen las decisiones. Todos ellos deberán ser estrategas, ya que decidirán cuál ha sido la mejor actuación de la noche y quién merece estar en la zona de peligro. Si el viernes pasado supimos qué opinaba el público gracias a la gala de los telespectadores, ahora conoceremos quién es el participante más querido por los compañeros y quién disfruta de menos simpatía. ¿O realmente serán neutrales y votarán exclusivamente en función de la actuación?

Los telespectadores eligieron a Aina Machuca como la favorita de la semana pasada y, desde esta situación privilegiada, ha preparado el tema Televisió de Sexenni y Miki Núñez. No es fácil defender una canción del presentador teniéndolo ahí delante, una presión añadida que puede ponerla nerviosa.

Aina Machuca fue la favorita de la semana pasada | TV3

¿Qué canciones interpretarán en la novena gala de Eufòria?

Los telespectadores colocaron a los concursantes por orden de preferencia y eso permitió conocer el ranking de los más queridos. Aina Machuca ocupaba la primera posición, mientras que Monique ganó la medalla de plata. Este viernes, la de Nou Barris cantará One way or another de Blondie. ¿Y Lluís, el tercero más votado? Para él han escogido El fin del mundo de La La Love You, lo que puede hacer de lo más bien.

Aida está contentísima porque, después de ser la afortunada de la gala de relevo, ahora también sabe que ha sido la cuarta más aplaudida desde casa. Esta semana, volverá a demostrar que merecía ser la repescada cuando lo dé todo con un tema tan complicado como Set fire to the rain de Adele.

En la otra cara de la moneda, nos encontramos con los aspirantes que quedaron en la parte baja de la lista. Es el caso de Clara, que tiene entre manos Midnight sun de Zara Larsson. Y de ella a Tura, la encargada de interpretar uno de los pocos temas en catalán de la noche que es El vestit d’en Pascual de Guillermina Motta y Hidrogenesse. Oliver, que pasa de favorito a nominado en una auténtica montaña rusa, cantará Que bonic de Vítor Arbelo.

Y, finalmente, podemos destacar el reto que tiene delante Daniela. Ella se jugó la expulsión, así que llegará con los ánimos bajos, pero intentará cambiar la tendencia en la que ha entrado últimamente ofreciendo un buen papel sobre el escenario con Diva de Dana Internacional. Una gala con actuaciones de estilos muy diferentes que puede dejar muchas escenas para comentar.