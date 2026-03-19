Al día siguiente de que una paloma se hiciera caca sobre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que estrenaba corte de cabello, la reportera Olma Giró del programa Tot es mou de TV3 se trasladó a la Plaza Cataluña de Barcelona para tratar la superpoblación de palomas que hay en Barcelona, que supone un problema de salud pública. De hecho, en la capital catalana hay cuatro veces más palomas de las recomendadas, y producen 4.000 excrementos cada minuto. Y esta cuestión ha sido uno de los temas de conversación con un alimentador de palomas que estaba en el centro de la plaza.

La reportera del programa de la televisión pública catalana se acercó a un chico que estaba rodeado de palomas y les estaba dando comida. «¡Ay, que se nos pondrán sobre el micro!», exclamó la reportera mientras intentaba esquivar las palomas que estaban alrededor del chico que les daba de comer, quien estaba «muy feliz» porque, según dijo, las palomas le dan vida. «Tengo mucha relación con las palomas y me gusta venir todos los días que tengo libre a alimentarlas», explicó, y agregó que las palomas pican y arañan.

Entonces, Olma Giró, que durante toda la conversación estuvo esquivando palomas, le preguntó si alguna vez esta ave había defecado sobre él. «Muchas veces, todas las veces que he venido», le contestó. «¿Todas las veces que vienes aquí se te hacen caca encima las palomas?», le insistió la periodista, que pasó toda la conexión «sufriendo». De hecho, una paloma se le plantó en el hombro y pidió al alimentador si le podía quitar el animal de encima. «Estamos montando un espectáculo… Yo, de verdad, pensaba que no me daban tanto miedo las palomas. ¡Estoy llorando, eh!», dijo después de dar por terminada la conversación con el alimentador de palomas.

🔴 ¿Tienes fobia a las palomas? Barcelona tiene cuatro veces más de las que se recomiendan



Uno de los problemas asociados a estos animales son los excrementos, muy corrosivos. Se podrían llegar a acumular unos 4.000 cada minuto#TotEsMou3Cat



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Helena Garcia Melero: «Es insoportable»

En el plató, la presentadora del programa Helena Garcia Melero no podía aguantar la risa: «una cosa es no tener miedo y otra cosa es que estén sobre ti toda la conexión». «Es insoportable, yo no sé cómo has podido aguantar», agregó, y la reportera, enseguida, apuntó que ella tampoco sabía cómo lo había hecho. «No ha sido fácil», señaló la presentadora y la presentadora, antes de cortar la conexión, apuntó que estas aves son «muy inteligentes, reconocen el abecedario y les gusta la monogamia».