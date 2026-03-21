La novena gala de Eufòria ha sido de aquellas que gustan porque, por primera vez, el jurado ha sido mínimamente exigente después de unas semanas recibiendo muchas críticas por sus valoraciones suaves -y un poco sin sentido-. Si han sido justos o no es otro tema, pero al menos los teleespectadores de TV3 han reconocido este cambio de actitud. Por primera vez en la historia del concurso, además, han dejado que los concursantes voten cómo quieren que sea la emisión de la semana próxima. ¿Prefieren que los nominen los profesionales del jurado o la gente desde casa? Ellos tendrán la voz cantante, tal como ha demostrado la urna que han colocado en el backstage. El resultado de la votación, sin embargo, lo mantienen en secreto… y lo descubriremos al principio de la siguiente gala.

Con el 12,3% del share, la gala ha perdido un poquito de cuota de pantalla (0,3 respecto a la semana pasada). Lo que más ha sorprendido, no obstante, ha sido que la postgala haya tenido aún más audiencia, lo que no es nada habitual. En esta ocasión, la expulsión ha generado tal expectación que les ha ayudado a alcanzar un buenísimo 13,9% a la una de la madrugada. No ha acabado de gustar que expulsaran a Lluís, eso ha quedado más que claro. Pero analicemos cómo han sido las actuaciones de la noche.

Los concursantes han votado cómo quieren que sea la gala de la próxima semana | TV3

La novena gala de Eufòria, con algunos favoritos

En esta gala, la silla de favorito ha sido ocupada por varios concursantes. No hemos tardado en ver a alguien en ella, ya que Daniela ha obtenido este honor y eso que era la primera en actuar. Que haya interpretado un himno eurovisivo ha gustado, ya que ha hecho unas modulaciones vocales «maravillosas» y el final ha sido «épico«. «Piel de gallina», le han dicho antes de ponerse de acuerdo para pulsar el botón.

El problema, que aún quedaban tantas actuaciones por delante. Oliver le ha quitado el lugar más adelante, cuando ha demostrado que tiene el perfil de estrella del pop más definido de todos ellos: «Gracias por tu verdad, me ha gustado mucho», le han reconocido desde el jurado. Directo a la silla de favorito… en la cual ha durado solo unos minutos porque, justo después, la interpretación que ha hecho Clara les ha gustado aún más y, finalmente, ha sido ella la afortunada.

👑 Feu lloc, que arriba la reina! La Daniela es corona amb “Diva”, de Dana International, i ho fa amb un caràcter que desborda el plató. Empoderament per recordar-nos que ser una deessa és una qüestió d’actitud. 💎#Eufòria3Cat



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❤️ Quan la veritat puja a l’escenari, el silenci es fa màgic. L’Oliver ens despulla el seu cor amb “Que bonic”, de Víctor Arbelo, una cançó que parla d’estimar sense mesura. ✨



A qui li dedicaríeu aquesta cançó? 🥺#Eufòria3Cat



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🌅 La Clara interpreta “Midnight sun”, de Zara Larsson, una cançó que et porta a aquelles nits d’estiu que voldries que no s’acabessin mai.



Heu sentit la bona vibra de la Clara? ☀️#Eufòria3Cat



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Oliver ha sido preferido solo durante unos minutos | TV3

¿Qué ha dicho el jurado de la actuación de Daniela? | TV3

¿Qué concursantes han estado en la zona de peligro?

Y, en la otra cara de la moneda, los concursantes que no han gustado tanto. Es el caso de Aina Machuca, que demuestra que este programa es una montaña rusa porque la semana pasada fue la favorita y ahora ha sido enviada directamente a la zona de peligro. Al jurado no le ha gustado verla interpretar una canción de Miki Núñez, quien le ha reconocido que es difícil de respirar. «Necesito que haya riesgo y hoy no lo he visto» o «Ha sido evidente que no ha sido tu mejor actuación en el programa» son dos de las críticas que le han hecho antes de nominarla.

Y de ella a Aida, que ha comenzado el tema de Adele muy irregular. Aunque en el estribillo se haya crecido, no ha sido suficiente para salvarse de la nominación: «Te hemos visto muy acelerada», le han recriminado. También Lluís ha ocupado una de las plazas de la zona de peligro, a la que ya estaba más que acostumbrado. En su caso, porque han encontrado que estaba cantando «con desgano» y eso lo han castigado sin pensarlo: «Ha sido una actuación irregular y no has estado a la altura de la energía que se estaba creando en el escenario». Finalmente, el VAR musical ha vuelto a nominar a Monique -ya van tres veces- por culpa de las segundas voces. Ahora, porque se ha equivocado en la letra.

¿Qué concursantes han estado en la zona de peligro? | TV3

Los coaches han tomado la decisión más justa y han salvado a Monique, otra vez, y a Aina Machuca. Por lo tanto, han acabado siendo Lluís y Aida quienes se han jugado su continuidad en el programa. El resultado de la votación ha sido muy ajustado, ya que la audiencia ha salvado al rescatado con el 52% de los votos frente al 48% que ha recibido él. Realmente, ella lo había hecho bastante mejor… pero ha sorprendido mucho porque Lluís siempre había tenido mucho apoyo desde fuera. Desde casa se ha acusado al programa de quererlo fuera, ya que ha sido una tónica habitual que escogieran para él temas que no le favorecían. ¿Habrá tenido que ver con este desenlace? Lo que muchos han destacado, que haya dejado ir un último discurso final contundente.

🔥 L’Aida canta “Set fire to the rain”, d’Adele, i explica una ruptura d’aquelles que no s’acaben bé: dubtes, ràbia i un punt de “fins aquí”.



Us ha colpit la intensitat de l’Aida? 🥺#Eufòria3Cat



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💔 Un ballant. L’altre plorant per dins. En Lluís Oliveras interpreta “El fin del mundo”, de La La Love You, i ens porta aquest drama tan exagerat com real.



Heu ballat amb el Lluís? 🕺#Eufòria3Cat



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Lluís, fuera de Eufòria en una votación muy ajustada | TV3

Con todo, una gala que ha sido intensa y que deja con ganas de saber qué novedades añadirán en una semana próxima que vuelve a cambiar de mecánica.