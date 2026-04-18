Eufòria ha elegido a las tres finalistas de esta cuarta edición en una gala espectacular. La expectación era grande por descubrir quiénes serían los afortunados que acompañarían a Aina Machuca -que se ganó este privilegio previamente- en la gran final de la próxima semana. La audiencia no los ha acompañado tanto como quisieran, por eso, teniendo en cuenta que no han podido superar a Tu cara me suena. El exitoso programa de imitaciones de Antena 3 ha obtenido un buenísimo 18,7% de share, mientras que el concurso musical de TV3 se queda con el 14,5%. Independientemente de eso, pueden sacar pecho por haber ofrecido un programa redondo con actuaciones de nivel y momentos históricos. ¿Por ejemplo? Que hayan pedido matrimonio en directo a una de las concursantes, lo que no había pasado nunca en la historia del programa.

La gala ha estado dividida en dos partes. Al principio, cada uno de los aspirantes ha interpretado una canción y, después, se han abierto las votaciones para descubrir cuál de ellos se quedaría a las puertas de la gran final. El perjudicado ha sido Oliver, sorprendentemente, y eso que le habían dado un caramelo como When I was your man de Bruno Mars. La ha interpretado al piano de una manera deliciosa, más íntima y vulnerable que en otras ocasiones. No obstante, sus compañeras han convencido más y él ha sido el menos votado. Cuando se ha descubierto la decisión, sin embargo, se ha hecho el silencio en plató: «No lo habría dicho nunca… se me ha puesto la piel de gallina«, confesaba Marta Torné.

💔 Hay cosas que solo entiendes cuando ya es demasiado tarde.

Oliver interpreta “When I Was Your Man”, de Bruno Mars, sin artificios, asumiendo todo lo que no hizo a tiempo. 🎹



¿Creéis que Oliver llegará a la final?#Eufòria3Cat



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Oliver se queda a las puertas de la gran final | TV3

Tura había sorprendido mucho con la versión que ha hecho de una canción icónica de Txarango, que a priori no era nada de su estilo. Ha bailado y ha conectado con el público como no había hecho hasta entonces, una concursante liberada que claramente fue in crescendo. Clara también lo había hecho superbien con una actuación de diva total de la mano de Jennifer López, mientras que Monique había llenado el escenario con una versión muy potente de Nathy Peluso. Que, a todo esto, ha sido precisamente la de Nou Barris quien ha conseguido ser elegida favorita por tercera vez y, por tanto, quien se lleva el premio de ir a la Warner Music Station a grabar un tema propio.

Ni prisas, ni distancia. Tura canta “Una lluna a l’aigua”, de Txarango, 🌙 una canción que invita a quedarse y vivirlo desde dentro.



¿Os convence la propuesta de Tura para ser finalista?#Eufòria3Cat



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💃 Cuando el ritmo sube, no hay quien se detenga.



Clara canta “Papi”, de Jennifer Lopez, un tema de pura actitud, seguridad y ganas de comerse el escenario. 🔥



¿Es suficiente para avanzar hasta la gran final? #Eufòria3Cat



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😏 Que hablen, que ella sigue.



Monique canta “Envidia”, de Nathy Peluso, una canción para mirar adelante e ignorar todo el ruido. 🔥



¿Veremos a Monique en la final de “Eufòria”? #Eufòria3Cat



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Clara se queda a las puertas de la gran final

En la segunda parte de esta intensa gala, las tres aspirantes han vuelto a actuar con el segundo tema que se habían preparado para la ocasión. Monique ha vuelto a presumir de voz de una manera brutal, mientras que Tura se ha puesto en la piel de Mariah Carey y lo ha hecho increíble. Clara ha hecho una interpretación preciosa de Jo vinc d’un silenci de Raimon, pero no ha sido suficiente para convencer a la audiencia de que se merecía un lugar en la final de esta edición.

Si nos fijamos en los porcentajes de esta segunda votación, queda claro que una de las tres cuenta con un apoyo mucho mayor porque había acumulado el 52% del voto de casa. Las otras dos, en cambio, se dividían el 28% y el 20% restante. Clara, como decíamos, ha sido quien menos apoyo ha recibido y ha quedado en cuarta posición.

🌿 Hay canciones que no pasan: se quedan.



Clara interpreta “Jo vinc d’un silenci”, de Raimon, un canto a los orígenes y a la memoria.



¿Qué os ha parecido esta versión de Clara? #Eufòria3Cat



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Clara se queda a las puertas de la final | TV3

Aina Machuca, la otra finalista de Eufòria

En la primera semifinal de la semana pasada, el público quiso que fuera Aina Machuca quien pasara directamente a la gran final. En esta gala, sin embargo, hemos podido escucharla con una interpretación de Unholy, el tema de Sam Smith y Kim Petras. Lo ha hecho muy bien, como siempre, con una puesta en escena brutal. Quizás ha perdido un poco de fuerza porque no ha sido la mejor actuación que ha hecho, pero ha quedado claro que se merece -y mucho- haber llegado a la última gala del concurso.

🕶️ Hay cosas que pasan… y no se explican.



Aina Machuca canta “Unholy”, de Sam Smith y Kim Petras, y entra en este terreno donde nada es tan limpio como parece.



¿Os gusta la actuación de la primera finalista?#Eufòria3Cat



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Una pedida de matrimonio en directo sorprende en Eufòria

Y de todas estas actuaciones y decisiones, a un momento histórico. Como ya adelantábamos, pocos esperaban que en esta segunda semifinal hubiera una pedida de mano en directo. Monique había dicho reiteradamente que le encantaría que su chico le diera un anillo de compromiso, pero verlo en el escenario arrodillado la ha sorprendido muchísimo: «Te hice una promesa, que si salías en el APM? te pediría matrimonio. Y como sé que has estado buscando a tu husband… ¿puedo ser tu husband?», le decía. Y ella, totalmente eufórica, no ha dudado ni un segundo: «¡Claro que sí! ¡Ay, que me caso!«, ha estallado con locura.

Monique ha vivido momentos muy importantes sobre el escenario, pero seguro que este es inolvidable. 💕



¡Y es que Monique ha dicho que sí a la gran pregunta!



💍¡MONIQUE SE CASA!#Eufòria3Cat pic.twitter.com/DrL7CxguuK — 3Cat (@som3cat) April 17, 2026

Una pedida de mano en directo en Eufòria | TV3

La semana que viene llegará la gran final de esta edición y, por primera vez, la elección de las tres finalistas ha sido muy bien recibida de manera unánime y en las redes sociales todos aplauden que haya una final «100% justa». Gustan las tres y las tres se lo merecen, así que enhorabuena. Este viernes se ha sabido que tendrán una canción propia hecha a medida que estrenarán el próximo viernes, así que la curiosidad es máxima.