Felipe de Borbón y Letizia han protagonizado una escena de esas que hacen, de vez en cuando, las parejas que llevan muchos años juntas. Han pasado más de dos décadas desde que iniciaron una relación de la que prácticamente no se sabe nada porque mantienen un hermetismo muy fuerte. ¿Otra prueba de ello? Que desde la familia real hayan borrado la parte más cómplice del vídeo, un gesto que no ha pasado desapercibido para los periodistas que estaban allí. Entre ellos destaca Pilar Eyre, que no ha dudado en publicar qué pasó exactamente durante el brindis que realizó el monarca español el día de las Fuerzas Armadas.

La escena era la siguiente: Felipe, con la copa de vino tinto en la mano, y con la esposa y la hija a cada lado. La idea era alabar públicamente a Leonor, a quien ha puesto por las nubes por todo lo que ha hecho en estos tres años de formación militar. Poco antes, los habíamos visto en el desfile: «Leonor mira de reojo y con adoración a su padre, que le dirige casi sin querer una pequeña sonrisa con los labios», describe la periodista catalana en Lecturas. De pie y marciales, muchos consideran que son «una fotocopia» el uno del otro.

En el brindis, al Borbón se le ha visto emocionado y sumamente orgulloso de su niña, la flamante princesita española: «Leonor ha concluido este ciclo de tres años con mucho esfuerzo y brillantez, así como también ha terminado con gran esfuerzo y de forma brillante… eso lo puedo decir, ¿no? ¡Soy su padre! Como mando supremo, ya veremos«, decía entre risas. Letizia, a su lado, se habría dado cuenta rápidamente de que todavía quería decir algo más y le habría mirado con una mirada de esas que lo dicen todo sin necesidad de ser acompañadas por ninguna advertencia. Le estaba diciendo que callara, sin decirlo en voz alta, y el otro lo captó al segundo.

«Como la gente estaba a gusto, Felipe iba a añadir algo más cuando advirtió que se había pasado del tiempo previsto y miró a Letizia como un niño con miedo. De hecho, tartamudeó un ya acabo equivalente a aquel mítico déjame acabar de la petición de mano. Todos, incluida la reina, sueltan una carcajada«, comparte. Este fue un momento «simpático«, asegura Pilar Eyre, por lo cual no entiende por qué lo han borrado del vídeo que han publicado en el perfil oficial que tienen en Instagram. ¿Qué teoría tiene? Que no quieren que los ciudadanos pensemos que Felipe y Letizia son como Pepa y Avelino, el matrimonio mayor que siempre se estaba discutiendo en Escenas de matrimonio.

Felipe de Borbón posa por las nubes a su hija Leonor | Instagram

El vídeo de Leonor haciendo paracaidismo, viral en las redes sociales

La familia real ha iniciado una campaña para deslumbrar la figura de Leonor, quien protagoniza las últimas publicaciones que han hecho en las redes sociales. Más allá de las palabras orgullosas del padre, también han compartido el vídeo y las fotos del salto en paracaídas con el que celebra haber completado con éxito esta formación militar.

El aristócrata y medio centenar de compañeros de la Academia General del Aire han completado una instrucción preparatoria para el primer salto y han querido presumir de ello. Sorprendentemente, son muchos los monárquicos que lo han celebrado y que la han felicitado en unos mensajes públicos llenos de halagos.

Unos Borbones que confían en que Leonor será su futuro y que, por eso, van preparando el terreno para que el resto de monárquicos la quieran.