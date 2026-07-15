La selección española se ha clasificado para la final del Mundial de fútbol y la euforia ha sido enorme. Cuando prácticamente todos daban por hecho que Francia los eliminaría, los de la Roja han dado la sorpresa con una clase magistral que ha hecho que esta generación -llena de jugadores del Barça- haga historia. Los monárquicos habían criticado que Felipe de Borbón no acudiera al campo para apoyarlos, pero desde la Casa Real justificaban su ausencia con la coincidencia del partido y la gala de los Premios Princesa de Girona. Que no haya estado en la tribuna, sin embargo, no ha impedido que vibrara con los goles de su equipo… tal como hemos podido comprobar en el sorprendente video que han compartido en el perfil oficial.

Felipe y Letizia aparecen con las hijas en el sofá de una habitación que les habían preparado expresamente para que vieran el partido después de la entrega de premios. Se les ve abrazados, saltando y gritando exultantes de alegría con una victoria que catapulta a España en el partido más importante de los últimos cuatro años. Nunca se les había visto así y los monárquicos han aplaudido mucho verlos en esta tesitura. Ahora bien, ¿qué hay detrás de este ejercicio de transparencia? Claramente el objetivo de acallar a los críticos, pero no solo a quienes les ha parecido mal que no fueran al campo… sino a todos aquellos que han destacado la metedura de pata que había hecho Letizia esa misma mañana.

La familia real vibra con la selección española en un video | Instagram

Felipe de Borbón, exultante por la victoria española | Instagram

El error estilístico de Letizia, Leonor y Sofía que ha enfadado en la semifinal del Mundial

Esa misma mañana, el día de la semifinal que enfrentaba a España y Francia, todos se quedaron sorprendidos cuando vieron aparecer a Letizia, Leonor y Sofía vestidas con los colores de la bandera francesa. Era el desayuno previo a la ceremonia, cuando la familia real se reúne con los ganadores de otras ediciones de los Premios Princesa de Girona y donde conocen a los galardonados de este año. Letizia, con un vestido azul-lila, Leonor de rojo y Sofía de blanco… una elección estilística hecha sin querer, en principio, pero que se ha interpretado de la misma manera en las redes sociales. ¿La familia real estaba haciendo un guiño al rival de España en un día tan importante?

Claramente ha sido un error estilístico del que no se habían dado cuenta las estilistas de los Borbones. Pero ¿cómo puede ser que nadie lo haya pensado? No hay que ser tan malpensado, era bastante evidente al verlas en fila… Evidentemente, X (el antiguo Twitter) se ha llenado de memes y comentarios sobre el tema: «Hoy no es el día para vestirse con los colores de la bandera de Francia«, «¿Pero hoy no se conmemora la liberación de Francia de la dinastía borbónica? La misma que, poco después, acabaría en la guillotina… ¿Qué han ido estos a celebrar envueltos en la bandera francesa?”, “Error inoportuno” o “Si quitas a Felipe de allí, las otras parecen la bandera de Francia” son solo algunos ejemplos que se pueden encontrar.

Letizia, Leonor y Sofía cometen un inoportuno error al escoger precisamente los colores de Francia el mismo día en que España se enfrentaba a la selección gala en las semifinales del Mundial 2026. Un complaciente guiño durante la entrega de los Premios Princesa de Girona difícil… pic.twitter.com/YX6TvVrub8 — ⭐ Criterio Libre (@LibreSinDogmas) July 15, 2026

No suelo hablar de su ropa pero.. hoy no es el día para vestirse con los colores de la bandera de Francia pic.twitter.com/LU00kpqthL — Mábel Galaz (@mabelgalaz) July 14, 2026

🇫🇷 ¿Pero hoy no se conmemora la liberación de Francia de la dinastía borbónica? La misma que, poco después, acabaría en la guillotina. ¿Qué han ido estos a celebrar, envueltos en la bandera francesa?



«Liberté, Égalité, Fraternité»#FelizMartes #14DeJulio #ViveLaFrance #Borbones pic.twitter.com/oDyqapFi9D — Ailaxy ©️®️♀❤️💛💜🌈🍉 (@Ailaxy) July 14, 2026

Si quitas a Felipe de ahí y juntas a Leonor, Letizia y Sofía, parece la bandera de Francia, solo digo 🙄🤐🤪 pic.twitter.com/CkXcwmUVfC — Nerea (@nerea_olitz) July 14, 2026

Letizia, Leonor y Sofía han ido vestidas con la bandera francesa | Instagram

Si con el video de después han intentado demostrar que todo era un error y que sí apoyaban a su selección… solo lo sabrán ellos.