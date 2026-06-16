Juan Carlos de Borbón volverá a Galicia este fin de semana, y ya van unas cuantas visitas en los últimos meses. Al rey emérito español le importa muy poco que su hijo se enfade cada vez que viene y, tal como ha demostrado, no hará caso a la petición de mantener un perfil bajo para evitar más críticas a la corona. Felipe VI debe estar de los nervios, teniendo en cuenta que acaba de filtrarse la hoja de ruta de su padre y este lo mantendrá lejos de Abu Dabi un tiempo.

La idea es que Juan Carlos aterrice en España el miércoles por la tarde, cuando comenzará los preparativos para volver a ponerse al timón de la embarcación con la que competirán en las regatas. Desde Vanitatis han podido saber, en primicia, que el Borbón se quedará más tiempo de lo habitual porque no quiere pasar el verano con el calor sofocante de los Emiratos Árabes.

Ahora pasará el final de junio entre barcos y marisco, de la misma manera que también lo esperan en el Campeonato de Europa del próximo mes de julio. Este se celebrará en Ginebra entre el 13 y el 24 de julio, un destino conocido por el monarca donde podrá contar con la compañía de su hija Cristina.

¿Qué hará Juan Carlos en Sanxenxo? | Europa Press

Así será el verano de Juan Carlos de Borbón lejos de Abu Dabi

Juan Carlos de Borbón pasará “buena parte del verano” en Europa y se ha llenado la agenda de planes con amigos. Es habitual que estas citas deportivas vengan acompañadas de almuerzos, cenas y encuentros entre los participantes de las regatas y sus acompañantes. A su esposa seguro que ni se le ocurre acercarse para saludarlo, está claro, pero sería probable que las hijas y algunos de los nietos aprovechen que está más cerca.

De momento, Felipe tendrá que aguantar otra serie de fotos del padre en Galicia viviendo la buena vida como si nada hubiera pasado. Rodeado de amigos aduladores, disfrutando de la buena comida y la bebida, saliendo a navegar… Le espera un verano muy agradable a su padre, por lo que parece, pero se quedará con las ganas -si es que las tiene- de acercar posturas con Felipe y las nietas, a quienes hace mucho tiempo que ni siquiera ve.