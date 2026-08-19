Ni la Gran Muralla ni la Ciudad Prohibida: la nueva obsesión viajera son sus spas de lujo «todo en uno»

Olvida las postales tradicionales. La próxima obsesión viajera ya no se encuentra entre muros milenarios o palacios imperiales. Está en un lugar que, quizás, aún no contemplas.

Hay una nueva ola que está revolucionando el descanso y el lujo, y los viajeros más avisados ya están cayendo en ella. (Sí, nosotros también estamos sorprendidos con la magnitud de este cambio).

El lujo que no esperabas

La auténtica revolución llega desde un lugar inesperado. Estamos hablando de los spas de lujo «todo en uno» de China, complejos que han pasado de ser una moda a una auténtica fiebre viral.

Imagina un espacio abierto 24 horas al día. Donde encuentras piscina, tratamientos y saunas, sí, pero también buffets con langosta y caviar. Salas de videojuegos, bares de zumos y cines privados.

Son auténticos oasis de felicidad donde el personal anticipa cada deseo. Una bandeja de fruta fresca o un tratamiento facial. Algunos, incluso, ofrecen cápsulas para pasar la noche. Pijama, paz y placer absoluto. Es el nirvana hecho experiencia.

He pasado de buscar monumentos a soñar con estos santuarios del bienestar. Son el secreto mejor guardado para desconectar.

La evolución de un concepto milenario

Estos modernos espacios, conocidos como xiyu zhongxin, tienen su origen en las antiguas casas de baño públicas chinas. Eran puntos de encuentro para la higiene y la socialización. Un masaje rápido antes de volver a casa. Un concepto sencillo, pero muy arraigado.

La mayoría de aquellos antiguos baños han desaparecido. En su lugar, han surgido estos templos de ocio modernos que van mucho más allá. Uno de los pioneros fue el Tenz Spa en Shenzhen, rediseñado en 2023.

Allí, los huéspedes pueden alternar entre piscinas de aguas termales y salas de videojuegos de realidad virtual. Cámaras de sal del Himalaya y estaciones de Häagen-Dazs ilimitado. Es una experiencia que desafía cualquier expectativa.

La fiebre se contagia por todo el país

La proximidad de Shenzhen a Hong Kong ha hecho que esta cultura del bienestar sea más visible para los viajeros extranjeros. Pero la verdad es que esta obsesión por los spas se extiende por toda China.

Durante las vacaciones del Festival de Primavera de 2025, los megabaños públicos de Shenyang, una ciudad gélida del noreste, generaron más transacciones que cualquier otra ciudad. Las búsquedas de «balneario de Shenyang» se dispararon un 166%, según Meituan, una plataforma de servicios digitales.

Uno de los más grandes, el Qinghe Peninsula Hot Spring Resort Hotel, es un complejo enorme con aguas termales temáticas y comedores. Tiene una piscina infinita al aire libre de 168 metros. También un lugar donde disfrutar de una cerveza y una barbacoa entre baño y baño.

Otro destino conocido por su asequibilidad es Chengdu. En la aplicación china RedNote, el balneario más valorado es Tang Yue. Allí puedes comprar un pase de 20 horas por solo 99 yuanes (unos 12,7 €). Esto da acceso a once plantas de diversión, con cabinas de karaoke y baños de vapor con lava artificial.

Tu cuerpo te lo agradecerá

Estos centros se han convertido en el paraíso definitivo para los que buscan desconectar de la rutina. Escapar de la presión laboral. Un usuario de RedNote lo resumió perfectamente: «Un lugar para que los trabajadores de oficina agotados recarguen energías: sin duda, de nivel divino».

La tendencia es clara: miles de viajeros buscan ahora esta experiencia de lujo asequible. No lo pienses demasiado, porque estos espacios están agotando las reservas rápidamente. Esta es la solución ideal para recargarte de verdad.

Después de todo, tu próxima gran aventura de viaje no tiene que ser subir una montaña. Puede ser simplemente sumergirte en el placer más absoluto. Vale la pena probarlo, ¿no crees?