Sergio Dalma, a sus 61 años, revela su rutina matinal para estar en forma: «Me levanto a las 7 y desayuno mango, kiwi y papaya»

Vivir con la agenda llena es un infierno. Conciertos hasta el amanecer, viajes constantes, estrés que devora el alma. Para muchos artistas, una receta para el agotamiento rápido.

El cuerpo se resiente, la mente se dispersa y la vitalidad parece un lujo inalcanzable. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una manera de desafiar esta realidad?

El despertar de un secreto: la hora Dalma

Sergio Dalma, el artista que ha marcado generaciones con su voz, es un ejemplo vivo de que la disciplina puede vencer al tiempo. A sus 61 años, no solo se mantiene en forma, sino que desprende una energía contagiosa.

¿Su truco? Una rutina diaria que, a primera vista, parece de otra época. Pero él la sigue con una constancia que es casi hipnótica. Cada día. Sin excusas.

En una entrevista reciente, el cantante ha desgranado los pilares de este estilo de vida. Un ritual matutino que comienza cuando la mayoría de nosotros todavía estamos intentando decidir si el despertador es real.

Se levanta siempre a las siete de la mañana. (Sí, lo has leído bien. Siete de la mañana. ¿Nos sentimos mal con nuestra alarma de las ocho? Nosotros también un poco).

Esta hora, constante e innegociable, establece el ritmo para el resto de la jornada. Un primer paso para tomar el control del día antes de que el día te tome a ti.

La primera dosis de vida: el desayuno de campeón

Una vez en pie, lo primero que hace Dalma es una verdadera declaración de intenciones para su organismo. Nada de ultraprocesados, azúcares añadidos o cajas de cereales con poco valor nutricional.

Su desayuno es un festival de nutrientes, una inyección de vida directamente desde la fruta tropical. Un plato generoso donde el mango, el kiwi y la papaya son los protagonistas absolutos.

Esta combinación no es el resultado del azar. Aporta una carga masiva de vitaminas (especialmente C y A), fibra que actúa como un barrido interno y antioxidantes que combaten el envejecimiento celular.

Es la manera perfecta de poner en marcha el metabolismo y preparar el cuerpo para cualquier reto, sea una actuación, una reunión o simplemente una jornada llena de actividad.

Después, una tostada con tomate y aceite. Un homenaje a la dieta mediterránea, que equilibra a la perfección los hidratos de carbono de absorción lenta con las grasas saludables del aceite de oliva virgen.

Esto mantiene los niveles de glucosa estables, evitando los temidos picos y caídas que nos dejan sin energía a media mañana.

Y para terminar, el café con leche imprescindible. Una pequeña recompensa, un placer que muchos de nosotros compartimos. (Porque incluso en la disciplina más férrea, hay espacio para disfrutar, ¿verdad que sí?).

Mi plato fuerte son los purés para cenar. Si los como, paso toda la noche yendo al baño.

Más allá de la mañana: la fórmula completa del bienestar

Pero la rutina de Sergio Dalma es mucho más que un buen desayuno. Es una filosofía de vida que impregna cada hora del día. Y, sobre todo, de la noche.

Entre horas, cuando el hambre aparece de forma inesperada, Dalma no cae en la tentación de productos poco saludables. Su secreto para mantener la energía a raya son los frutos secos.

Estos pequeños tesoros naturales son una fuente concentrada de grasas buenas, proteínas vegetales y fibra. Una opción inteligente que nos permite saciarnos sin recurrir a los ultraprocesados que tanto perjudican nuestra salud y nuestro cuerpo.

¿Y la cena? Otra pieza clave en su rompecabezas del bienestar. El plato estrella son los purés. Cremas de verduras frescas que aportan ligereza, vitaminas y minerales esenciales sin sobrecargar el organismo antes de dormir.

El mismo Dalma bromea con esto, confesando que si los come, pasa la noche visitando el baño. (Una verdad universal que muchos hemos experimentado con las sopas caseras de la abuela, digámoslo todo). Esta anécdota subraya la importancia de escoger alimentos que nuestro cuerpo pueda procesar fácilmente a última hora del día.

El poder oculto del descanso y la desconexión digital

La alimentación es crucial, sí. Pero hay otro pilar que a menudo ignoramos en nuestra frenética vida moderna: el descanso. Y Dalma lo tiene grabado a fuego.

A las nueve o diez de la noche, ya está en la cama. Una hora temprana que garantiza las horas de sueño profundo y reparador que su cuerpo y su mente necesitan desesperadamente.

Y aquí viene la parte más relevante, el truco definitivo para una recuperación efectiva: una vez en la cama, las pantallas quedan fuera. Totalmente prohibidas. Nada de móviles, nada de tabletas, nada de redes sociales que roban horas de sueño y energía mental.

¿En su lugar? Una buena novela. La lectura es su vía de desconexión. Una inmersión en otros mundos que relaja la mente, calma el estrés del día y prepara el cerebro para un sueño de calidad.

Esta disciplina con el sueño no es solo un capricho. Es una inversión imprescindible en nuestra salud mental y física. Un cerebro descansado funciona mejor, toma decisiones más claras y gestiona el estrés con más eficacia. Un cuerpo relajado se recupera más rápido, fortalece el sistema inmunitario y retrasa los signos del envejecimiento. Es nuestro escudo contra el desgaste diario.

El plus que marca la diferencia: cosmética vegana y ritual personal

Pero no todo es interior. Dalma también cuida su imagen exterior. Y no de cualquier manera. Su rutina de belleza es otro punto que nos ha llamado la atención.

La cosmética vegana lo ha «conquistado». Dedica unos minutos al día al cuidado de la piel, un órgano vital que a menudo olvidamos y que requiere atención constante, especialmente con el paso de los años.

Este acto no solo beneficia su aspecto físico. También es un momento de reflexión y desconexión. Un pequeño ritual de mindfulness que le ayuda a centrarse en sí mismo, a mimarse conscientemente y a sentirse bien, tanto por dentro como por fuera.

Esta atención a los detalles, este cuidado integral del ser, es la razón por la que, a los 61 años, Sergio Dalma está en un momento óptimo de su vida. Su rutina nos recuerda que la salud es un todo interconectado. No es solo lo que comemos, sino cómo vivimos, cómo descansamos, cómo gestionamos el estrés y cómo nos tratamos a nosotros mismos.

Es un mensaje claro: el bienestar no es un destino, sino un camino de pequeñas decisiones diarias.

Tu oportunidad para cambiarlo todo

Esta es una auténtica solución al caos diario que muchas de nosotras sufrimos. Una inversión inteligente en nuestro bienestar que no tiene precio y que nos devolverá con creces.

No hace falta ser un artista de renombre mundial para adoptar estos hábitos. Podemos comenzar hoy mismo con pequeños, pero poderosos, cambios. Un desayuno más consciente. Una hora de sueño adicional. Un momento de lectura antes de dormir, lejos de las pantallas.

El tiempo no se detiene. Nuestro cuerpo nos envía señales constantes. ¿Estamos a tiempo de escucharlo antes de que sea demasiado tarde?

Hoy no has perdido el tiempo. Has descubierto una fórmula definitiva para vivir con más energía y vitalidad. Y eso, amiga, es el mejor regalo que te puedes hacer.