Joan Carles de Borbó tornarà a Galícia, aquest cap de setmana, i ja van unes quantes visites en els darrers mesos. Al rei emèrit espanyola li importa ben poc que el seu fill s’enfadi sempre que ve i, tal com ha demostrat, no li farà ni cas a a petició de mantenir un perfil baix per evitar més crítiques a la corona. Felip VI deu estar dels nervis, tenint en compte que acaba de filtrar-se el full de ruta del seu pare i aquest el mantindrà lluny d’Abu Dhabi un quant temps.
La idea és que Joan Carles aterri a Espanya dimecres a la tarda, quan començarà els preparatius per tornar-se a posar al timó de l’embarcació amb la que competiran en les regates. Des de Vanitatis han pogut saber, en prímica, que el Borbó es quedarà més temps de l’habitual perquè no vol passar l’estiu amb la calor sofocant dels Emirats Àrabs.
Ara passarà el final de juny entre vaixells i marisc, de la mateixa manera que també l’esperen al Campionat d’Europa del pròxim mes de juliol. Aquest se celebrarà a Ginebra entre el 13 i el 24 de juliol, un destí conegut pel monarca on podrà comptar amb la companyia de la seva filla Cristina.
Així serà l’estiu de Joan Carles de Borbó lluny d’Abu Dhabi
Joan Carles de Borbó passarà “bona part de l’estiu” a Europa i s’ha omplert l’agenda de plans amb amics. És habitual que aquestes cites esportives vinguin acompanyades de dinars, sopars i trobades entre els participants de les regates i els seus acompanyants. A la seva dona de ben segur que ni se li passa pel cap apropar-s’hi per saludar-lo, és clar, però seria probable que les filles i alguns dels nets aprofitin que està més a prop.
De moment, Felip haurà d’aguantar una altra sèrie de fotos del pare a Galícia vivint la bona vida com si res hagués passat. Envoltat d’amics pilotes, gaudint del bon menjar i el beure, sortint a navegar… Li espera un estiu ben agradable al seu pare, pel que sembla, però es quedarà amb les ganes -si és que en té- d’apropar postures amb Felip i les netes, a qui fa un munt de temps que ni tan sols veu.