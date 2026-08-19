Pep Guardiola ha deixat veure una faceta poc habitual en ell. L’entrenador de futbol català, que sempre ha protegit amb molta cura la seva vida privada, ha compartit alguns dels moments més personals i complicats dels seus últims anys en el documental A Beautiful Obsession, que s’estrena aquest dimecres a Prime Video. La producció, dividida en quatre capítols, segueix Guardiola durant els seus dos últims anys al Manchester City i mostra tant les interioritats del vestidor com els moments en què la seva vida personal va afectar el seu estat d’ànim, especialment en el moment del seu divorci amb Cristina Serra.
“Em divorciaré de la dona més bella del planeta”
Una de les escenes més impactants del documental té lloc després d’un partit contra la Juventus de Torí, el desembre de 2024. Guardiola reuneix els seus futbolistes i decideix explicar-los una situació personal que fins aleshores havia mantingut en la més estricta intimitat. “Em divorciaré de la dona més bella d’aquest planeta. De la meva dona, de la meva exdona”, diu el tècnic. Guardiola també deixa clar que la ruptura no és conseqüència d’una falta d’amor entre tots dos: “L’estimo? Per descomptat. M’estima? Sí, però hem perdut la passió. Per moltes raons”. La confessió serveix també perquè Guardiola traslladi als seus jugadors una reflexió sobre la passió, aplicable tant al futbol com a la vida. “On és la vostra passió?”, els pregunta. I afegeix: “Sigui el que sigui el que feu a la vida, feu-ho amb passió. No vull bons jugadors, vull jugadors amb passió”.
Una relació de més de 30 anys
Guardiola i Cristina Serra van estar junts durant més de tres dècades i de formar una família amb tres fills, Maria, Màrius i Valentina. La parella es va casar el maig de 2014 en una cerimònia civil i íntima celebrada a l’Ajuntament de Matadepera, després de molts anys de relació. La seva separació es va fer pública el gener de 2025, tot i que la decisió la van prendre un mes abans. Des del primer moment, tots dos van mantenir una enorme discreció sobre els motius de la ruptura. Ara, però, Guardiola ha permès conèixer una petita part de com va viure aquell procés, precisament en aquesta conversa amb els seus futbolistes.
El Guardiola més vulnerable
El documental també mostra que els problemes personals del tècnic van coincidir amb una de les etapes més complicades de la seva trajectòria al Manchester City. L’equip va travessar una profunda crisi esportiva durant la temporada 2024-2025 i Guardiola fins i tot va arribar a preguntar als seus futbolistes si ell mateix s’havia convertit en part del problema. La producció mostra així un Guardiola allunyat de la imatge d’entrenador infal·lible que ha projectat durant anys. Un home que va continuar exigint el màxim als seus futbolistes mentre afrontava alhora canvis importants en la seva vida personal.