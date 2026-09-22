La família de Cindy Crawford està de dol des que es confirmés la mort del seu fill Presley, de només 27 anys. El noi havia ingressat voluntàriament en un centre de rehabilitació i, allà, ha acabat perdent la vida. Ara, només un parell de dies després de trobar el seu cos, s’acaba de filtrar a la premsa l’informe preliminar de l’autòpsia. La causa de la mort, com molts sospitaven, hauria estat una sobredosi que li hauria provocat una aturada cardíaca letal.
El portal nord-americà TMZ informa que el jove hauria patit una sobredosi letal o, si més no, aquesta és la conclusió preliminar que s’ha traslladat als familiars del difunt. El fill gran de la supermodel i l’empresari Rande Gerber estava vivint en una casa independent a dins del recinte de la clínica de rehabilitació, una independència que formava part del seu procés de tractament.
Ara, com és habitual en aquests casos, l’autòpsia inclourà proves toxicològiques per determinar quines substàncies hauria pres Presley i en quina quantitat. Mentrestant, la investigació continua. La seva mort ha causat una gran commoció entre els seus familiars, amics i coneguts; però també en els fans de la top-model. Aquest és un moment “molt difícil i dolorós” i, per això, la família ha demanat respecte a la seva privacitat.
El noi havia parlat públicament dels greus problemes de salut mental que patia des de feia temps, amb atacs de pànic i una depressió molt forta que van donar ales als metges per medicar-lo. El problema, pel que informen alguns mitjans, és que el noi s’hauria enganxat a aquests fàrmacs i va haver d’ingressar en una clínica de desintoxicació per deixar-ho enrere. No ho ha aconseguit, encara que hauria fet l’impossible per intentar-ho: “Vas travessar el foc per trobar-te a tu mateix“, havia arribat a escriure la mare en un post del fill.
L’exparella de Presley s’acomiada d’ell en una carta molt dura
Charlotte D’Alessio, que va ser parella del fill de Cindy Crawford durant tres anys, s’ha volgut acomiadar d’ell en una carta molt dura que ha emocionat. La model va sortir amb ell des del 2017 fins al 2020 i, ara que ha sabut que ha mort, ha volgut recordar aquells anys en una publicació al seu perfil d’Instagram. Ha compartit fotografies i li ha dedicat un text molt maco: “Vaig compartir un amor pur amb tu i, per això, t’agraeixo i honro la teva vida“.
“Mereixies més temps, mereixies més vida. Estic molt enfadada. T’estimem, Pres, sempre, allà a dalt i aquí a baix. No ho dubtis mai. T’estimem tots moltíssim i espero que puguis sentir-lo”, ha afegit.
Una pèrdua que ha deixat la família orfe i tothom consernat pels problemes que continuen provocant les drogues en pobres i també rics.