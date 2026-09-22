La familia de Cindy Crawford está de luto desde que se confirmó la muerte de su hijo Presley, de solo 27 años. El chico había ingresado voluntariamente en un centro de rehabilitación y, allí, terminó perdiendo la vida. Ahora, solo un par de días después de encontrar su cuerpo, se acaba de filtrar a la prensa el informe preliminar de la autopsia. La causa de la muerte, como muchos sospechaban, habría sido una sobredosis que le habría provocado un paro cardíaco letal.

El portal estadounidense TMZ informa que el joven habría sufrido una sobredosis letal o, al menos, esta es la conclusión preliminar que se ha trasladado a los familiares del difunto. El hijo mayor de la supermodelo y el empresario Rande Gerber estaba viviendo en una casa independiente dentro del recinto de la clínica de rehabilitación, una independencia que formaba parte de su proceso de tratamiento.

Ahora, como es habitual en estos casos, la autopsia incluirá pruebas toxicológicas para determinar qué sustancias habría tomado Presley y en qué cantidad. Mientras tanto, la investigación continúa. Su muerte ha causado una gran conmoción entre sus familiares, amigos y conocidos; pero también entre los fans de la top-model. Este es un momento «muy difícil y doloroso» y, por eso, la familia ha pedido respeto a su privacidad.

Muere el hijo de Cindy Crawford a los 27 años | Europa Press

El chico había hablado públicamente de los graves problemas de salud mental que padecía desde hacía tiempo, con ataques de pánico y una depresión muy fuerte que dieron alas a los médicos para medicarlo. El problema, según informan algunos medios, es que el chico se habría enganchado a estos fármacos y tuvo que ingresar en una clínica de desintoxicación para dejarlos atrás. No lo ha conseguido, aunque habría hecho lo imposible por intentarlo: «Atravesaste el fuego para encontrarte a ti mismo«, había llegado a escribir la madre en un post del hijo.

La expareja de Presley se despide de él en una carta muy dura

Charlotte D’Alessio, que fue pareja del hijo de Cindy Crawford durante tres años, ha querido despedirse de él en una carta muy dura que ha emocionado. La modelo salió con él desde 2017 hasta 2020 y, ahora que ha sabido que ha muerto, ha querido recordar aquellos años en una publicación en su perfil de Instagram. Ha compartido fotografías y le ha dedicado un texto muy bonito: «Compartí un amor puro contigo y, por eso, te agradezco y honro tu vida«.

«Merecías más tiempo, merecías más vida. Estoy muy enfadada. Te amamos, Pres, siempre, allá arriba y aquí abajo. No lo dudes nunca. Te amamos muchísimo y espero que puedas sentirlo», ha añadido.

Charlotte d’Alessio se despide del hijo de Cindy Crawford | Instagram

La modelo ha compartido fotos con él de cuando eran pareja | Instagram

Una pérdida que ha dejado a la familia huérfana y a todos consternados por los problemas que continúan provocando las drogas en pobres y también ricos.