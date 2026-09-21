Cindy Crawford llora hoy la muerte de su hijo, Presley, quien ha perdido la vida con solo 27 años. Una auténtica tragedia que rompe a toda la familia y que ha dejado el corazón helado de los fans de la supermodelo, que no quieren ni imaginarse por lo que debe estar pasando. El joven, que también había ganado dinero como modelo, falleció este domingo en un centro de rehabilitación donde estaba ingresado desde hacía tiempo. La familia ha pedido privacidad en estos momentos y, de momento, no se ha hecho pública la causa de la muerte.

Nacido en Beverly Hills en 1999, Presley siguió los pasos de su madre y comenzó a trabajar como modelo a los 15 años. A lo largo de su carrera había colaborado con firmas como Moschino, Dolce & Gabbana y Calvin Klein. En los últimos años, sin embargo, había confesado públicamente tener problemas de salud mental como la depresión y los ataques de pánico. En una entrevista de 2023, de hecho, explicó que había trabajado con terapeutas para entender mejor sus experiencias y que quería aprovechar lo que había aprendido para ayudar a otras personas.

¿Qué le pasaba al hijo de Cindy Crawford?

Antes de su muerte, Presley Gerber también había compartido un video en el que explicaba que se sometería a un proceso de recuperación con ibogaína. Se trata de un alcaloide psicoactivo de origen natural que se ha utilizado en algunos contextos relacionados con el tratamiento de las adicciones, especialmente en casos de dependencia de los opioides. Había estado tomando antidepresivos y Xanax para tratar los ataques de pánico, según explicó él mismo en una publicación que acabaría borrando. En ese mismo post, el modelo explicaba que había vivido varias pérdidas personales en los meses anteriores y que esta situación había influido en el momento que estaba atravesando. Si se había acabado haciendo adicto y, por eso, estaba en una clínica no lo han querido confirmar.

Su hermana Kaia también había hablado recientemente de él en una entrevista con Vogue, donde destacaba su sinceridad al explicar experiencias personales difíciles y cómo esa actitud había influido en la manera en que la familia afrontaba determinadas cuestiones privadas.

La modelo ha publicado muchas fotos con el hijo | Instagram

¿Quién es Cindy Crawford y por qué es famosa?

Cindy Crawford ha sido una de las supermodelos más icónicas de la historia de la moda. Nacida en Estados Unidos en 1966, alcanzó la fama internacional durante la década de los noventa y se convirtió en una de las caras más reconocibles del mundo.

A lo largo de los años, ha protagonizado muchísimas portadas de revistas y campañas publicitarias para grandes marcas, de la misma manera que ha compartido pasarelas con otros nombres míticos de la moda como Naomi Campbell o Claudia Schiffer. Su característico lunar sobre el labio se convirtió en uno de sus rasgos más identificativos desde el principio.

Cindy Crawford llora la muerte de su hijo | Europa Press

Presentadora e imagen de anuncios muy icónicos, ha hecho carrera como empresaria y ha estado encima de su hija que también se dedica al mundo de la moda. Ahora hará una pausa en todo para llorar como es debido a su hijo, que descansa tras unos años con muchos problemas de drogas.