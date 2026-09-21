Cindy Crawford plora avui la mort del seu fill, Presley, que ha perdut la vida amb només 27 anys. Una autèntica tragèdia que trenca tota la família i que ha deixat el cor glaçat dels fans de la supermodel, que no volen ni imaginar-se pel que deu estar passant. El noi, que també havia guanyat diners com a model, ha mort aquest diumenge en un centre de rehabilitació on estava ingressat des de feia temps. La família ha demanat privacitat en aquests moments i, de moment, no s’ha fet pública la causa de la mort.
Nascut a Beverly Hills el 1999, Presley va seguir els passos de la seva mare i va començar a treballar com a model als 15 anys. Al llarg de la seva carrera havia col·laborat amb firmes com Moschino, Dolce & Gabbana i Calvin Klein. En els darrers anys, però, havia confessat públicament tenir problemes de salut mental com la depressió i els atacs de pànic. En una entrevista de 2023, de fet, va explicar que havia treballat amb terapeutes per entendre millor les seves experiències i que volia aprofitar el que havia après per ajudar altres persones.
Què li passava al fill de Cindy Crawford?
Abans de la seva mort, Presley Gerber també havia compartit un vídeo en què explicava que se sotmetria a un procés de recuperació amb ibogaïna. Es tracta d’un alcaloide psicoactiu d’origen natural que s’ha utilitzat en alguns contextos relacionats amb el tractament de les addiccions, especialment en casos de dependència dels opioides. Havia estat prenent antidepressius i Xanax per tractar els atacs de pànic, pel que va explicar ell mateix en una publicació que acabaria esborrant. En aquell mateix post, el model explicava que havia viscut diverses pèrdues personals en els mesos anteriors i que aquesta situació havia influït en el moment que estava travessant. Si s’hi havia acabat fent addicte i, per això, estava en una clínica no ho han volgut confirmar.
La seva germana Kaia també havia parlat recentment d’ell en una entrevista amb Vogue, on destacava la seva sinceritat a l’hora d’explicar experiències personals difícils i com aquesta actitud havia influït en la manera com la família afrontava determinades qüestions privades.
Qui és Cindy Crawford i per què és famosa?
Cindy Crawford ha estat una de les supermodels més icòniques de la història de la moda. Nascuda als Estats Units el 1966, va assolir la fama internacional durant la dècada dels noranta i es va convertir en una de les cares més reconeixibles del món.
Al llarg dels anys, ha protagonitzat moltíssimes portades de revistes i campanyes publicitàries per a grans marques, de la mateixa manera que ha compartit passarel·les amb altres noms mítics de la moda com Naomi Campbell o Claudia Schiffer. El seu característic lunar damunt del llavi es va convertir en un dels seus trets més identificatius des del principi.
Presentadora i imatge d’anuncis molt icònics, ha fet carrera com a empresària i ha estat a sobre de la seva filla que també es dedica al món de la moda. Ara farà una aturada a tot per plorar com cal el seu fill, que descansa després d’uns anys amb molts problemes de drogues.