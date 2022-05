Ana Obregón recorda el fill en el segon aniversari de la seva mort

Aquest és un dia molt dur per a Ana Obregón. L’exitosa actriu d’Ana y los siete sempre recordarà el 13 de maig, data de la mort del seu únic fill. Álex Lequio va morir fa ara dos anys, un jove que perdia la vida amb només 27 anys per culpa d’un càncer estrany que no podia superar. Els seus pares el recorden públicament sempre que poden, especialment l’Ana. El seu perfil d’Instagram s’ha convertit en el millor escenari per enviar-li cartes i dedicar-li missatges d’allò més tendres. Com era d’esperar, avui ha aprofitat aquest segon aniversari per tornar a evidenciar com el troba a faltar.

“El meu Álex… Les paraules no són prou quan el que vols és dir “desborda l’ànima”. Avui fa dos anys que es va apagar la llum del món amb la teva marxa. Des de llavors he après a estar en la foscor, tot fingint que visc, que respiro, que treballo o que existeixo. Jo no sóc la víctima, ho ets tu. Vas començar aquesta batalla amb 25 anys. Desbordaves tant d’amor per la vida, bondat, enginy, solidaritat i un talent immens per tenir un futur brillant il·luminant-nos a tots aquells que estàvem al teu costat. Un futur que el p… càncer va robar-te”, engega en un escrit que torna a demostrar com d’afectada està.

Ana Obregón recalca que la seva absència la trenca, ja que fa que senti molta ràbia davant d’aquesta injustícia: “La tristesa, melancolia i un còctel de sentiments fan tant de mal que moltes vegades no ho puc ni suportar”, afegeix. Diuen que el temps ho cura tot, però certament aquesta és una pèrdua molt difícil o directament impossible de superar: “El temps no ho cura tot, no quan has de dir adeu per sempre al teu fill. Sé que tu ho entens, Álex, i que perdones les meves llàgrimes de cada dia encara que continuïn sent vermelles”.

I acaba amb un missatge directe cap a ell: “Gràcies per pintar-me el cel cada matí d’un blau diferent amb núvols fosos per alegrar-me. El papa i jo continuem el teu llegat amb la teva fundació per investigar el càncer i ajudar els altres. Aquesta és la meva única il·lusió en aquests moments. Mentrestant, continuaré abraçant-te en els meus somnis i perdonant-me la vida cada dia amb el teu exemple de valentia. Et trobo tant a faltar… Trobo tant a faltar la vida… Ets l’amor de la meva vida, no ho oblidis mai si us plau. Eternament junts”.

Ana Obregón recorda el fill en el segon aniversari sense ell | Instagram

Alessandro Lequio, el seu pare, també el recorda

La pèrdua del fill ha trencat en mil trossos l’Ana Obregón, que troba molt complicat poder continuar vivint sense ell. Ha reconegut en diverses ocasions que tindria ganes de desaparèixer, però mentrestant intenta treure forces per poder lluitar amb la fundació benèfica que han creat. La seva exparella, el tertulià Alessandro Lequio, també recorda el fill públicament de manera força habitual. Avui ho ha tornat a fer, tot recuperant una fotografia antiga de l’Álex que acompanya d’un missatge que ha trencat el cor d’Ana Obregón: “Álex per sempre. 23/06/1992, 13/05/2020”. Dues dates que els dos pares tenen gravades amb sang.

Alessandro Lequio, en el segon aniversari de la mort del fill | Instagram

La relació d’Ana Obregón i Alessandro Lequio va començar i també va acabar de males maneres. No obstant això, la malaltia del fill els va unir moltíssim i actualment gaudeixen d’un lligam fort. Es deixen veure junts de manera habitual, es dediquen missatges macos i es donen suport mútuament. Dos pares trencats per una mateixa pèrdua que han trobat en l’altre un dels millors suports que podien tenir.