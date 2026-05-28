Verónica Forqué va treure’s la vida el desembre del 2021 després d’una participació molt polèmica a Masterchef que va evidenciar que alguna cosa li passava. El que poca gent s’esperava era que la seva filla acabaria escrivint un llibre sobre ella, una finestra obeta plena de detalls escabrosos sobre els últims -i pitjors- moments de l’actriu. A No soy Veronica Forqué, s’explica com va patir per culpa de les fortes depressions que va tenir, com va gestionar les crítiques, que prenia drogues, que va intentar suïcidar-se dues vegades i quin mètode va fer servir quan va acabar aconseguint-ho.
Tota aquesta informació summament íntima pot generar curiositat als més morbosos, però calia fer-ho públic? Els amics de la intèrpret tenen clar que no i han carregat contra María Iborra per tot el que ha tret a la llum en aquest llibre. En un article a El Español, publiquen la crítica que li han fet persones properes a Verónica: “Ella no ho hauria fet així, en el llibre s’exposen massa intimitats i coses que sobren perquè només aporten morbositat“.
Què diuen els amics de Verónica Forqué sobre la publicació del llibre de la seva filla?
De fet, asseguren que tot l’entorn de Verónica Forqué amb qui han pogut parlar es mostra “escandalitzat” per la publicació d’aquest llibre. Destaquen que l’actriu era “molt seva” per a les seves coses i creuen que no li hauria agradat veure exposada tota aquesta part de la seva vida. El director de cine Juan Luis Pérez Iborra, un dels seus amics més íntims que la va veure només 10 dies abans de morir, diu obertament que el llibre no li ha agradat “gens“: “Ella mai no ho hauria fet… l’últim cop que la vaig veure estava molt malament“.
En aquest recull, el mitjà digital també afegeix fragments que han publicat especialistes en salut mental que lamenten la inclusió de detalls massa sensacionalistes: “No ajuda a comprendre la complexitat del patiment emocional”. El seu exmarit, el pare de la filla escriptora, ha volgut defensar la idea de la filla també públicament. Quan tothom li està dient de tot, almenys compta amb el suport d’un pare a qui està molt unida.
Mai no sabrem què hauria dit Verónica Forqué d’aquest exercici de sinceritat de la seva filla, però els comentaris del seu entorn no s’han fet esperar.