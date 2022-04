La filla de Verónica Forqué, superada per l’assetjament i les crítiques

La mort de Verónica Forqué va generar molt d’estupor. L’exitosa actriu havia deixat clar que patia problemes de salut mental durant el seu pas per Masterchef, però pocs s’imaginaven que estigués tan malament com per acabar traient-se la vida. Han passat quatre mesos des de llavors i els mitjans de comunicació han deixat de parlar d’ella, encara que la filla denuncia que continuen perseguint-la per extreure-li informació. María Iborra és l’encarregada del patrimoni que va deixar l’artista, consistent en el pis en què vivia Verónica fins al final dels seus dies. De moment no l’ha venut i tampoc no l’ha posat de lloguer. El Español assegura que l’ha cedit a uns familiars que hi estan vivint actualment.

María és una noia molt exuberant, que dedica la seva vida a muntar xous cridaners i oferir balls privats per als seus seguidors. El seu perfil d’Instagram demostra que no té un estil comú, més aviat tot el contrari. Looks estrambòtics, vestits impossibles, coreografies sensuals… Una vida artística que era desconeguda per a molts seguidors de la mare, que van descobrir aquesta faceta de la noia amb la seva mort. Doncs bé, quin és el problema? Que alguns haurien començat a criticar la jove per aquestes fotos tan liberals i ella se sentiria “totalment superada“: “Vivim en una societat malalta que es dedica a assenyalar i a fer mal a tot aquell que no actua com la societat vol. Ella pateix menys pel fet de continuar treballant amb els seus xous i les seves feines? En quin món vivim? Bastant tindrà ella”, denuncia un amic.

Poc després del funeral, María assegurava davant dels micròfons que continuaria amb la seva feina i amb la seva vida: “La meva mare em coneixia i és el que ella hagués volgut que fes“. La seva agenda laboral ha anat ben plena des de la mort de la mare, el que també l’ajudaria a no pensar-hi gaire. Fonts properes a ella diuen que María es troba bé i il·lusionada amb nous projectes: “Sap que la mare la cuida més que mai des d’allà on sigui”.